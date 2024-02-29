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Путевки в "Ясенки" стали доступны членам семей бойцов СВО в Подмосковье
Путевки в "Ясенки" стали доступны членам семей бойцов СВО в Подмосковье - РИА Новости, 29.02.2024
Путевки в "Ясенки" стали доступны членам семей бойцов СВО в Подмосковье
Бесплатные путевки в центр социально-медицинской реабилитации ветеранов боевых действий и инвалидов "Ясенки" стали доступны не только бойцам СВО, но и одному из РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T12:23
2024-02-29T12:23
2024-02-29T12:23
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Бесплатные путевки в центр социально-медицинской реабилитации ветеранов боевых действий и инвалидов "Ясенки" стали доступны не только бойцам СВО, но и одному из членов их семей, сообщили в пресс-службе министерства социального развития Московской области. "По решению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе ввели дополнительные меры поддержки участников СВО. Теперь бесплатная путевка в центр реабилитации "Ясенки" доступна не только бойцу, но и одному из членов его семьи, также во время реабилитации и после боец будет бесплатно получать нужное ему техническое средство реабилитации", — отметили в пресс-службе. В ведомстве добавили, что для реабилитации бойцов в центре "Ясенки" разработаны уникальные программы, курс рассчитан на 21 день, а уже в конце этого года в центре откроется бассейн. "Мы понимаем, что жены, родители хотят быть рядом и помогать восстанавливаться бойцу, и поэтому реализовали такую возможность совершенно бесплатно", — отметила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина, слова которой приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20240216/kompensatsiya-1927757236.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев, сво, семья
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, СВО, Семья
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Бесплатные путевки в центр социально-медицинской реабилитации ветеранов боевых действий и инвалидов "Ясенки" стали доступны не только бойцам СВО, но и одному из членов их семей, сообщили в пресс-службе министерства социального развития Московской области.
"По решению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева
в регионе ввели дополнительные меры поддержки участников СВО. Теперь бесплатная путевка в центр реабилитации "Ясенки" доступна не только бойцу, но и одному из членов его семьи, также во время реабилитации и после боец будет бесплатно получать нужное ему техническое средство реабилитации", — отметили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что для реабилитации бойцов в центре "Ясенки" разработаны уникальные программы, курс рассчитан на 21 день, а уже в конце этого года в центре откроется бассейн.
"Мы понимаем, что жены, родители хотят быть рядом и помогать восстанавливаться бойцу, и поэтому реализовали такую возможность совершенно бесплатно", — отметила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина, слова которой приводятся в сообщении.
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