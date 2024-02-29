https://ria.ru/20240229/putevki-1930169674.html

Путевки в "Ясенки" стали доступны членам семей бойцов СВО в Подмосковье

Путевки в "Ясенки" стали доступны членам семей бойцов СВО в Подмосковье - РИА Новости, 29.02.2024

Путевки в "Ясенки" стали доступны членам семей бойцов СВО в Подмосковье

Бесплатные путевки в центр социально-медицинской реабилитации ветеранов боевых действий и инвалидов "Ясенки" стали доступны не только бойцам СВО, но и одному из РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T12:23

2024-02-29T12:23

2024-02-29T12:23

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

сво

семья

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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Бесплатные путевки в центр социально-медицинской реабилитации ветеранов боевых действий и инвалидов "Ясенки" стали доступны не только бойцам СВО, но и одному из членов их семей, сообщили в пресс-службе министерства социального развития Московской области. "По решению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе ввели дополнительные меры поддержки участников СВО. Теперь бесплатная путевка в центр реабилитации "Ясенки" доступна не только бойцу, но и одному из членов его семьи, также во время реабилитации и после боец будет бесплатно получать нужное ему техническое средство реабилитации", — отметили в пресс-службе. В ведомстве добавили, что для реабилитации бойцов в центре "Ясенки" разработаны уникальные программы, курс рассчитан на 21 день, а уже в конце этого года в центре откроется бассейн. "Мы понимаем, что жены, родители хотят быть рядом и помогать восстанавливаться бойцу, и поэтому реализовали такую возможность совершенно бесплатно", — отметила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина, слова которой приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20240216/kompensatsiya-1927757236.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев, сво, семья