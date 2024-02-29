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Запад не смог посеять разлад в российском обществе, заявил Путин

Запад не смог посеять разлад в российском обществе, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024

Запад не смог посеять разлад в российском обществе, заявил Путин

Запад просчитался, столкнувшись с твердой позицией и решимостью многонационального народа РФ, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T16:31

2024-02-29T16:31

2024-02-29T16:49

политика

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

россия

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Запад просчитался, столкнувшись с твердой позицией и решимостью многонационального народа РФ, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин. "По сути они (Запад – ред. ) хотели сделать то же самое, что сотворили во многих других регионах мира, в том числе на Украине - принести в наш дом разлад и ослабить нас изнутри, но они просчитались, это уже сегодня абсолютно очевидная вещь – столкнулись с твёрдой решимостью нашего многонационального народа", - сказал он в ходе обращения к Федеральному собранию.Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о действиях Запада: они хотели принести в наш дом разлад, но просчитались Запад 2024-02-29T16:31 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , россия