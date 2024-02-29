АСИ и МАЕР будут совместно продвигать социальные и технологические проекты
© Фото: пресс-служба АСИАгентство стратегических инициатив и медиахолдинг МАЕР подписали в четверг соглашение о сотрудничестве
© Фото: пресс-служба АСИ
Агентство стратегических инициатив и медиахолдинг МАЕР подписали в четверг соглашение о сотрудничестве
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Агентство стратегических инициатив и медиахолдинг МАЕР подписали в четверг соглашение о сотрудничестве в области внедрения и продвижения информационно-цифровых технологий по различным направлениям совместной работы, сообщает АСИ.
Стороны намерены совместно запускать и продвигать проекты в социальной, технологической и других сферах, оказывать взаимную информационную поддержку.
"Благодаря партнерству с МАЕР мы намерены предложить нашим проектам дополнительную поддержку, а также запустить вместе с представителями медиахолдинга новые инициативы в сфере цифровых технологий. Опыт совместной работы в рамках форума "Сильные идеи для нового времени" и конкурса брендов "Знай наших" показал эффективность нашего сотрудничества, и мы намерены его только расширять", - приводятся в сообщении слова главы АСИ Светланы Чупшевой на подписании документа, которое состоялась в рамках церемонии награждения победителей конкурса "Знай наших".
Оператор цифровой наружной рекламы МАЕР ранее выступил коммуникационным партнером форума "Сильные идеи для нового времени-2024", организованного АСИ и Фондом Росконгресс вместе с ВЭБ.РФ.
Как отметил на церемонии генеральный директор МАЕР Константин Майор, в качестве коммуникационного партнера медиахолдинг будет, в частности, информировать жителей Москвы и ключевых регионов России о социальных, образовательных, технологических и молодежных проектах, которые реализуются под эгидой АСИ.