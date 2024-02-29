https://ria.ru/20240229/proekty-1930341775.html

АСИ и МАЕР будут совместно продвигать социальные и технологические проекты

АСИ и МАЕР будут совместно продвигать социальные и технологические проекты - РИА Новости, 29.02.2024

АСИ и МАЕР будут совместно продвигать социальные и технологические проекты

Агентство стратегических инициатив и медиахолдинг МАЕР подписали в четверг соглашение о сотрудничестве в области внедрения и продвижения информационно-цифровых... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T19:47

2024-02-29T19:47

2024-02-29T21:47

технологии

россия

светлана чупшева

москва

агентство стратегических инициатив (аси)

фонд "росконгресс"

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Агентство стратегических инициатив и медиахолдинг МАЕР подписали в четверг соглашение о сотрудничестве в области внедрения и продвижения информационно-цифровых технологий по различным направлениям совместной работы, сообщает АСИ. Стороны намерены совместно запускать и продвигать проекты в социальной, технологической и других сферах, оказывать взаимную информационную поддержку. "Благодаря партнерству с МАЕР мы намерены предложить нашим проектам дополнительную поддержку, а также запустить вместе с представителями медиахолдинга новые инициативы в сфере цифровых технологий. Опыт совместной работы в рамках форума "Сильные идеи для нового времени" и конкурса брендов "Знай наших" показал эффективность нашего сотрудничества, и мы намерены его только расширять", - приводятся в сообщении слова главы АСИ Светланы Чупшевой на подписании документа, которое состоялась в рамках церемонии награждения победителей конкурса "Знай наших". Оператор цифровой наружной рекламы МАЕР ранее выступил коммуникационным партнером форума "Сильные идеи для нового времени-2024", организованного АСИ и Фондом Росконгресс вместе с ВЭБ.РФ. Как отметил на церемонии генеральный директор МАЕР Константин Майор, в качестве коммуникационного партнера медиахолдинг будет, в частности, информировать жителей Москвы и ключевых регионов России о социальных, образовательных, технологических и молодежных проектах, которые реализуются под эгидой АСИ.

https://ria.ru/20240208/brendy-1926262249.html

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россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, светлана чупшева, москва, агентство стратегических инициатив (аси), фонд "росконгресс"