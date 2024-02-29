Рейтинг@Mail.ru
АСИ и МАЕР будут совместно продвигать социальные и технологические проекты - РИА Новости, 29.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:47 29.02.2024 (обновлено: 21:47 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/proekty-1930341775.html
АСИ и МАЕР будут совместно продвигать социальные и технологические проекты
АСИ и МАЕР будут совместно продвигать социальные и технологические проекты - РИА Новости, 29.02.2024
АСИ и МАЕР будут совместно продвигать социальные и технологические проекты
Агентство стратегических инициатив и медиахолдинг МАЕР подписали в четверг соглашение о сотрудничестве в области внедрения и продвижения информационно-цифровых... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T19:47
2024-02-29T21:47
технологии
россия
светлана чупшева
москва
агентство стратегических инициатив (аси)
фонд "росконгресс"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930359428_0:9:1170:667_1920x0_80_0_0_478cc744f13f4589be2f90c60979ceae.jpg
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Агентство стратегических инициатив и медиахолдинг МАЕР подписали в четверг соглашение о сотрудничестве в области внедрения и продвижения информационно-цифровых технологий по различным направлениям совместной работы, сообщает АСИ. Стороны намерены совместно запускать и продвигать проекты в социальной, технологической и других сферах, оказывать взаимную информационную поддержку. "Благодаря партнерству с МАЕР мы намерены предложить нашим проектам дополнительную поддержку, а также запустить вместе с представителями медиахолдинга новые инициативы в сфере цифровых технологий. Опыт совместной работы в рамках форума "Сильные идеи для нового времени" и конкурса брендов "Знай наших" показал эффективность нашего сотрудничества, и мы намерены его только расширять", - приводятся в сообщении слова главы АСИ Светланы Чупшевой на подписании документа, которое состоялась в рамках церемонии награждения победителей конкурса "Знай наших". Оператор цифровой наружной рекламы МАЕР ранее выступил коммуникационным партнером форума "Сильные идеи для нового времени-2024", организованного АСИ и Фондом Росконгресс вместе с ВЭБ.РФ. Как отметил на церемонии генеральный директор МАЕР Константин Майор, в качестве коммуникационного партнера медиахолдинг будет, в частности, информировать жителей Москвы и ключевых регионов России о социальных, образовательных, технологических и молодежных проектах, которые реализуются под эгидой АСИ.
https://ria.ru/20240208/brendy-1926262249.html
https://ria.ru/20240219/konkurs-1928287665.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930359428_103:0:1144:781_1920x0_80_0_0_c0f3e36413d0f9ecadd475e1f6bfd891.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, светлана чупшева, москва, агентство стратегических инициатив (аси), фонд "росконгресс"
Технологии, Россия, Светлана Чупшева, Москва, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Фонд "Росконгресс"

АСИ и МАЕР будут совместно продвигать социальные и технологические проекты

© Фото: пресс-служба АСИАгентство стратегических инициатив и медиахолдинг МАЕР подписали в четверг соглашение о сотрудничестве
Агентство стратегических инициатив и медиахолдинг МАЕР подписали в четверг соглашение о сотрудничестве
© Фото: пресс-служба АСИ
Агентство стратегических инициатив и медиахолдинг МАЕР подписали в четверг соглашение о сотрудничестве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Агентство стратегических инициатив и медиахолдинг МАЕР подписали в четверг соглашение о сотрудничестве в области внедрения и продвижения информационно-цифровых технологий по различным направлениям совместной работы, сообщает АСИ.
Стороны намерены совместно запускать и продвигать проекты в социальной, технологической и других сферах, оказывать взаимную информационную поддержку.
Около 100 брендов представили туляки на конкурс брендов Знай наших - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Около 100 брендов представили туляки на конкурс брендов "Знай наших"
8 февраля, 20:26
"Благодаря партнерству с МАЕР мы намерены предложить нашим проектам дополнительную поддержку, а также запустить вместе с представителями медиахолдинга новые инициативы в сфере цифровых технологий. Опыт совместной работы в рамках форума "Сильные идеи для нового времени" и конкурса брендов "Знай наших" показал эффективность нашего сотрудничества, и мы намерены его только расширять", - приводятся в сообщении слова главы АСИ Светланы Чупшевой на подписании документа, которое состоялась в рамках церемонии награждения победителей конкурса "Знай наших".
Оператор цифровой наружной рекламы МАЕР ранее выступил коммуникационным партнером форума "Сильные идеи для нового времени-2024", организованного АСИ и Фондом Росконгресс вместе с ВЭБ.РФ.
Как отметил на церемонии генеральный директор МАЕР Константин Майор, в качестве коммуникационного партнера медиахолдинг будет, в частности, информировать жителей Москвы и ключевых регионов России о социальных, образовательных, технологических и молодежных проектах, которые реализуются под эгидой АСИ.
Форум Сильные идеи для нового времени. На экранах: генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светлана Чупшева - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Чупшева: конкурс брендов "Знай наших" становится трамплином для бизнеса
19 февраля, 16:57
 
ТехнологииРоссияСветлана ЧупшеваМоскваАгентство стратегических инициатив (АСИ)Фонд "Росконгресс"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала