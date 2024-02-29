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Сергейчук: роль крупных инфраструктурных проектов в экономике растет - РИА Новости, 29.02.2024
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18:08 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/proekty-1930324900.html
Сергейчук: роль крупных инфраструктурных проектов в экономике растет
Сергейчук: роль крупных инфраструктурных проектов в экономике растет - РИА Новости, 29.02.2024
Сергейчук: роль крупных инфраструктурных проектов в экономике растет
Роль крупных инфраструктурных проектов как основы стабильного функционирования экономики России постоянно возрастает, сообщил в интервью радио "Бизнес ФМ"... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T18:08
2024-02-29T18:08
виталий сергейчук
втб
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Роль крупных инфраструктурных проектов как основы стабильного функционирования экономики России постоянно возрастает, сообщил в интервью радио "Бизнес ФМ" руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ Виталий Сергейчук. "Эта сфера - мощный драйвер роста и повышения качества жизни населения. Особенно это справедливо для такой территориально протяженной страны, как наша. Без преувеличения можно сказать, что инфраструктурные проекты выступают настоящим локомотивом, так как обеспечивают мультипликативный эффект для экономики, стимулируют занятость и потребительский спрос", - сказал он. При этом в финансировании такого рода проектов особое значение имеет совершенствование института государственно-частного партнерства. "Востребованность этого инструмента в инфраструктурных проектах объективно связана с их капиталоемкостью, комплексностью и долгосрочным характером", - пояснил Сергейчук. Топ-менеджер ВТБ также отметил перспективность такого механизма господдержки важных для государства инвестпроектов как "Фабрика проектного финансирования". "Такие проекты, помимо критически важной сейчас роли в перенаправлении логистических потоков на Восток и расширении экспортного потенциала страны, играют и значимую социальную роль, создают новые высокооплачиваемые рабочие места, стимулируя закрепление населения в регионах", - сказал он. Сергейчук отметил, что "Фабрика" - "сейчас единственный на рынке механизм управления процентным риском, так как он дает возможность защищать проект от повышения ключевой ставки, чтобы коммерческие банки могли предоставлять долгосрочные кредиты на 10-15 лет". Среди основных вызовов, с которыми сталкивается отрасль, Сергейчук назвал удорожание материалов, проблемы с импортозамещением и потребность в софинансировании из федерального бюджета, учитывая изменяющуюся рыночную конъюнктуру и процентные ставки. "Мы ... поддерживаем тезис - не сдерживать рост экономики. Мы призываем не сдерживать и не ограничивать доходность инвестора, которую он может получить при участии в инфраструктурных проектах. По сравнению с кредиторами акционер несет повышенные дополнительные риски, связанные со строительством, и другими факторами неопределенности. Поэтому ограничение его доходности может понизить интерес инвесторов к участию в таких ГЧП-проектах, что, в свою очередь, может привести к удорожанию стоимости проекта или снижению его качества", - сказал он. Если говорить о самих проектах, то представитель банка предлагает, помимо масштабных программ социально-экономического развития, формирования транспортных артерий, расшивки узких мест в инфраструктуре, переходить к конкретному списку проектов, по которым планируется заключение концессионных соглашений или возможно предоставление других инструментов господдержки. "Это позволит банкам, которые во многом финансируют такого рода инвестиции, понимать, какой у государства приоритет, на что обратить внимание. Это позволит нам сосредоточить свои интеллектуальные и командные усилия на действительно важных для государства проектах и добиться их реализации, в том числе через предоставление финансирования и участие в таких проектах как инвестор", - подчеркнул он. Что касается роли частных инвестиций в развитии экономики, Сергейчук отметил, что они способствуют расширению доступности долгосрочного финансирования. Это приводит к экономическому развитию страны, ее структурной трансформации и устойчивости. С ростом частных инвестиций повышается производительность труда, усиливается конкуренция в экономике и создаются новые рабочие места. Государство уделяет особое внимание привлечению долгосрочных инвестиций граждан в экономику, акции и облигации. "Также мы видим высокую активность розничных инвесторов на рынке акций, они, например, составляют до 80% дневного оборота торговли биржи. Если посмотреть на последние сделки IPO российских компаний, мы видим, что основной объем спроса формируют именно частные инвесторы", - сказал он в интервью радиостанции.
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виталий сергейчук, втб, россия, новости компаний - экономика
Виталий Сергейчук, ВТБ, Россия, Новости компаний - Экономика

Сергейчук: роль крупных инфраструктурных проектов в экономике растет

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкРуководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса банка ВТБ Виталий Сергейчук
Руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса банка ВТБ Виталий Сергейчук
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса банка ВТБ Виталий Сергейчук
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Роль крупных инфраструктурных проектов как основы стабильного функционирования экономики России постоянно возрастает, сообщил в интервью радио "Бизнес ФМ" руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ Виталий Сергейчук.
"Эта сфера - мощный драйвер роста и повышения качества жизни населения. Особенно это справедливо для такой территориально протяженной страны, как наша. Без преувеличения можно сказать, что инфраструктурные проекты выступают настоящим локомотивом, так как обеспечивают мультипликативный эффект для экономики, стимулируют занятость и потребительский спрос", - сказал он.
При этом в финансировании такого рода проектов особое значение имеет совершенствование института государственно-частного партнерства. "Востребованность этого инструмента в инфраструктурных проектах объективно связана с их капиталоемкостью, комплексностью и долгосрочным характером", - пояснил Сергейчук.
Топ-менеджер ВТБ также отметил перспективность такого механизма господдержки важных для государства инвестпроектов как "Фабрика проектного финансирования".
"Такие проекты, помимо критически важной сейчас роли в перенаправлении логистических потоков на Восток и расширении экспортного потенциала страны, играют и значимую социальную роль, создают новые высокооплачиваемые рабочие места, стимулируя закрепление населения в регионах", - сказал он.
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Сергейчук отметил, что "Фабрика" - "сейчас единственный на рынке механизм управления процентным риском, так как он дает возможность защищать проект от повышения ключевой ставки, чтобы коммерческие банки могли предоставлять долгосрочные кредиты на 10-15 лет".
Среди основных вызовов, с которыми сталкивается отрасль, Сергейчук назвал удорожание материалов, проблемы с импортозамещением и потребность в софинансировании из федерального бюджета, учитывая изменяющуюся рыночную конъюнктуру и процентные ставки.
"Мы ... поддерживаем тезис - не сдерживать рост экономики. Мы призываем не сдерживать и не ограничивать доходность инвестора, которую он может получить при участии в инфраструктурных проектах. По сравнению с кредиторами акционер несет повышенные дополнительные риски, связанные со строительством, и другими факторами неопределенности. Поэтому ограничение его доходности может понизить интерес инвесторов к участию в таких ГЧП-проектах, что, в свою очередь, может привести к удорожанию стоимости проекта или снижению его качества", - сказал он.
Если говорить о самих проектах, то представитель банка предлагает, помимо масштабных программ социально-экономического развития, формирования транспортных артерий, расшивки узких мест в инфраструктуре, переходить к конкретному списку проектов, по которым планируется заключение концессионных соглашений или возможно предоставление других инструментов господдержки.
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"Это позволит банкам, которые во многом финансируют такого рода инвестиции, понимать, какой у государства приоритет, на что обратить внимание. Это позволит нам сосредоточить свои интеллектуальные и командные усилия на действительно важных для государства проектах и добиться их реализации, в том числе через предоставление финансирования и участие в таких проектах как инвестор", - подчеркнул он.
Что касается роли частных инвестиций в развитии экономики, Сергейчук отметил, что они способствуют расширению доступности долгосрочного финансирования. Это приводит к экономическому развитию страны, ее структурной трансформации и устойчивости. С ростом частных инвестиций повышается производительность труда, усиливается конкуренция в экономике и создаются новые рабочие места.
Государство уделяет особое внимание привлечению долгосрочных инвестиций граждан в экономику, акции и облигации. "Также мы видим высокую активность розничных инвесторов на рынке акций, они, например, составляют до 80% дневного оборота торговли биржи. Если посмотреть на последние сделки IPO российских компаний, мы видим, что основной объем спроса формируют именно частные инвесторы", - сказал он в интервью радиостанции.
 
Виталий СергейчукВТБРоссияНовости компаний - Экономика
 
 
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