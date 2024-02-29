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В России направят более ста миллиардов рублей на просветительские проекты
В России направят более ста миллиардов рублей на просветительские проекты - РИА Новости, 29.02.2024
В России направят более ста миллиардов рублей на просветительские проекты
Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что за шесть лет будет направлено более 100 миллиардов рублей на... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T13:51
2024-02-29T13:51
2024-02-29T14:29
культура
новости культуры
послание президента федеральному собранию — 2024
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что за шесть лет будет направлено более 100 миллиардов рублей на просветительские, образовательные, исторические проекты в кино, интернете и социальных сетях."Обязательно продолжим фундаментальные проекты в сфере культуры, сохраним их финансирование. Будем обновлять инфраструктуру музеев, театров, библиотек, клубов, школ искусств, кинозалов. За шесть лет дополнительно направим более 100 миллиардов рублей на просветительские, образовательные, исторические и другие востребованные творческие проекты в кино, интернете и социальных сетях", - сказал Путин.В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, послание президента федеральному собранию — 2024
Культура, Новости культуры, Послание президента Федеральному Собранию — 2024
В России направят более ста миллиардов рублей на просветительские проекты
Путин: более 100 млрд руб пойдет на просветительские, образовательные проекты
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что за шесть лет будет направлено более 100 миллиардов рублей на просветительские, образовательные, исторические проекты в кино, интернете и социальных сетях.
"Обязательно продолжим фундаментальные проекты в сфере культуры, сохраним их финансирование. Будем обновлять инфраструктуру музеев, театров, библиотек, клубов, школ искусств, кинозалов. За шесть лет дополнительно направим более 100 миллиардов рублей на просветительские, образовательные, исторические и другие востребованные творческие проекты в кино, интернете и социальных сетях", - сказал Путин.
В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
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