Рейтинг@Mail.ru
В России направят более ста миллиардов рублей на просветительские проекты - РИА Новости, 29.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:51 29.02.2024 (обновлено: 14:29 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/proekty-1930232918.html
В России направят более ста миллиардов рублей на просветительские проекты
В России направят более ста миллиардов рублей на просветительские проекты - РИА Новости, 29.02.2024
В России направят более ста миллиардов рублей на просветительские проекты
Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что за шесть лет будет направлено более 100 миллиардов рублей на... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T13:51
2024-02-29T14:29
культура
новости культуры
послание президента федеральному собранию —  2024 
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930218614_0:0:3426:1927_1920x0_80_0_0_c4595d20f3748a1480cc574a86ccc19b.jpg
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что за шесть лет будет направлено более 100 миллиардов рублей на просветительские, образовательные, исторические проекты в кино, интернете и социальных сетях."Обязательно продолжим фундаментальные проекты в сфере культуры, сохраним их финансирование. Будем обновлять инфраструктуру музеев, театров, библиотек, клубов, школ искусств, кинозалов. За шесть лет дополнительно направим более 100 миллиардов рублей на просветительские, образовательные, исторические и другие востребованные творческие проекты в кино, интернете и социальных сетях", - сказал Путин.В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240229/putin-1930232584.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930218614_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2421f9c41cfdcba1d59889719283f761.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, послание президента федеральному собранию —  2024 
Культура, Новости культуры, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 
В России направят более ста миллиардов рублей на просветительские проекты

Путин: более 100 млрд руб пойдет на просветительские, образовательные проекты

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПослание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что за шесть лет будет направлено более 100 миллиардов рублей на просветительские, образовательные, исторические проекты в кино, интернете и социальных сетях.
"Обязательно продолжим фундаментальные проекты в сфере культуры, сохраним их финансирование. Будем обновлять инфраструктуру музеев, театров, библиотек, клубов, школ искусств, кинозалов. За шесть лет дополнительно направим более 100 миллиардов рублей на просветительские, образовательные, исторические и другие востребованные творческие проекты в кино, интернете и социальных сетях", - сказал Путин.
В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
В России с 2025 года запустят программу "Земский работник культуры"
Вчера, 13:50
 
КультураНовости культурыПослание президента Федеральному Собранию —  2024 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала