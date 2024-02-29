https://ria.ru/20240229/priznaki-1930362166.html

В США не видят признаков того, что Россия готова применить ядерное оружие

В США не видят признаков того, что Россия готова применить ядерное оружие - РИА Новости, 29.02.2024

В США не видят признаков того, что Россия готова применить ядерное оружие

Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США не видят признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T22:11

2024-02-29T22:11

2024-02-29T22:17

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ВАШИНГТОН, 29 фев - РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США не видят признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие."У США нет никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, продолжим тщательно следить за этим", - сказал Миллер в ходе брифинга для журналистов.Президент РФ Владимир Путин ранее в послании Федеральному собранию заявил, что опасные действия и заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации. Он упомянул, что на Западе заявляют о неких намерениях России напасть на Европу, при этом сами они выбирают цели на российской территории для нанесения ударов и средства поражения. Кроме того, он заявил, что у России есть оружие, которое может поражать цели на территории стран Запада. При этом Путин назвал бредом заявления о том, что Россия якобы намеревается напасть на Европу, а также предупредил, что последствия от возможных интервенций Запада на Украину будут трагичными.

https://ria.ru/20240229/oruzhie-1930327760.html

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сша, россия, государственный департамент сша, в мире, европа, владимир путин