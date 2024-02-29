https://ria.ru/20240229/printsipy-1930269872.html

Россия выстроила систему управления на последних технологиях, заявил Путин

Россия выстроила систему управления на последних технологиях, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024

Россия выстроила систему управления на последних технологиях, заявил Путин

Россия за последние несколько лет выстроила систему управления и реализовала национальные проекты на новых принципах, на основе современных цифровых технологий, РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T15:01

2024-02-29T15:01

2024-02-29T15:03

владимир путин

россия

технологии

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Россия за последние несколько лет выстроила систему управления и реализовала национальные проекты на новых принципах, на основе современных цифровых технологий, что позволило повысить эффективность работы и контролировать риски, заявил президент РФ Владимир Путин. "За последние несколько лет нам удалось выстроить систему управления, а также реализацию национальных проектов на новых принципах, на основе больших массивов данных, современных цифровых технологий, что позволило повысить эффективность работы, контролировать риски, учитывать весь объем информации, постоянно донастраивать проекты и программы, опираясь на обратную связь с гражданами", - сказал Путин на оглашении послания Федеральному собранию. Президент поблагодарил членов правительства, представителей ведомств, регионов, которые все эти годы, в период пандемии и в условиях санкционной агрессии против России кропотливо выстраивали эту систему. "Знаю, что это была трудная и сложная работа, и, главное, она уже дает отдачу, мы видим по результату", - отметил он. Путин также попросил ОНФ и дальше держать на контроле исполнение решений на всех уровнях власти.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, технологии, послание президента федеральному собранию — 2024