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Суд на Сахалине вынес приговор военному за отказ ехать на СВО

Суд на Сахалине вынес приговор военному за отказ ехать на СВО - РИА Новости, 29.02.2024

Суд на Сахалине вынес приговор военному за отказ ехать на СВО

Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил военнослужащего к 2,5 года колонии за отказ выполнять приказ командира и участвовать в СВО, информирует пресс-служба РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T04:21

2024-02-29T04:21

2024-02-29T04:21

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 фев – РИА Новости. Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил военнослужащего к 2,5 года колонии за отказ выполнять приказ командира и участвовать в СВО, информирует пресс-служба суда. "За совершение преступления, предусмотренного частью 2.1 статьи 332 УК РФ (неисполнение приказа), военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Военнослужащий взят под стражу в зале суда", - говорится в сообщении. Как установлено в судебном заседании, 22 ноября 2023 года мужчина в присутствии сослуживцев по воинской части, дислоцированной в Сахалинской области, отказался выполнить приказ командира об убытии в зону проведения специальной военной операции для участия в боевых действиях. Своими действиями он поставил под сомнение принцип единоначалия, что отрицательно отразилось на состоянии воинской дисциплины и правопорядка в коллективе. В качестве отягчающего обстоятельства суд признал совершение преступления в период объявленной частичной мобилизации в РФ.

https://ria.ru/20240214/arest-1927223894.html

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происшествия, россия, сахалин, сахалинская область