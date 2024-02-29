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Суд на Сахалине вынес приговор военному за отказ ехать на СВО - РИА Новости, 29.02.2024
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04:21 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/prigovor-1930111770.html
Суд на Сахалине вынес приговор военному за отказ ехать на СВО
Суд на Сахалине вынес приговор военному за отказ ехать на СВО - РИА Новости, 29.02.2024
Суд на Сахалине вынес приговор военному за отказ ехать на СВО
Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил военнослужащего к 2,5 года колонии за отказ выполнять приказ командира и участвовать в СВО, информирует пресс-служба РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T04:21
2024-02-29T04:21
происшествия
россия
сахалин
сахалинская область
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 фев – РИА Новости. Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил военнослужащего к 2,5 года колонии за отказ выполнять приказ командира и участвовать в СВО, информирует пресс-служба суда. "За совершение преступления, предусмотренного частью 2.1 статьи 332 УК РФ (неисполнение приказа), военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Военнослужащий взят под стражу в зале суда", - говорится в сообщении. Как установлено в судебном заседании, 22 ноября 2023 года мужчина в присутствии сослуживцев по воинской части, дислоцированной в Сахалинской области, отказался выполнить приказ командира об убытии в зону проведения специальной военной операции для участия в боевых действиях. Своими действиями он поставил под сомнение принцип единоначалия, что отрицательно отразилось на состоянии воинской дисциплины и правопорядка в коллективе. В качестве отягчающего обстоятельства суд признал совершение преступления в период объявленной частичной мобилизации в РФ.
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происшествия, россия, сахалин, сахалинская область
Происшествия, Россия, Сахалин, Сахалинская область
Суд на Сахалине вынес приговор военному за отказ ехать на СВО

Суд на Сахалине приговорил к 2,5 годам колонии военного за отказ ехать на СВО

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 фев – РИА Новости. Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил военнослужащего к 2,5 года колонии за отказ выполнять приказ командира и участвовать в СВО, информирует пресс-служба суда.
"За совершение преступления, предусмотренного частью 2.1 статьи 332 УК РФ (неисполнение приказа), военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Военнослужащий взят под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.
Наручники - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Суд арестовал школьников, избивших и ограбивших в Уссурийске участника СВО
14 февраля, 05:59
Как установлено в судебном заседании, 22 ноября 2023 года мужчина в присутствии сослуживцев по воинской части, дислоцированной в Сахалинской области, отказался выполнить приказ командира об убытии в зону проведения специальной военной операции для участия в боевых действиях. Своими действиями он поставил под сомнение принцип единоначалия, что отрицательно отразилось на состоянии воинской дисциплины и правопорядка в коллективе. В качестве отягчающего обстоятельства суд признал совершение преступления в период объявленной частичной мобилизации в РФ.
 
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