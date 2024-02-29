https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930287465.html

Красносельский назвал Приднестровье миролюбивым государством

Красносельский назвал Приднестровье миролюбивым государством - РИА Новости, 29.02.2024

Красносельский назвал Приднестровье миролюбивым государством

Приднестровье - миролюбивое государство и никому не угрожает, Молдавия не должна использовать фактор боевых действий на Украине против Тирасполя, заявил в... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T15:55

2024-02-29T15:55

2024-02-29T15:55

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ТИРАСПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости. Приднестровье - миролюбивое государство и никому не угрожает, Молдавия не должна использовать фактор боевых действий на Украине против Тирасполя, заявил в четверг глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский. "На сегодняшний день боевые действия тоже, конечно, негативно сказываются на положении Приднестровья. Очень бы не хотелось, чтобы Молдова использовала данный фактор против Приднестровья. Приднестровье - миролюбивое государство и никому не угрожает", - сказал Красносельский на встрече с послом Великобритании в Молдавии Ферн Хорин. Лидер Приднестровья обратил внимание на необходимость соблюдения прав граждан Приднестровья, а именно прав на жизнь, здоровье, самостоятельную экономическую деятельность. По его словам, у приднестровцев также есть самое главное - право голоса и право быть услышанными. "Вчерашний съезд депутатов всех уровней об этом и заявил. Нас должны слышать. Вчера обсуждались основные три концепции: это нарушение прав приднестровцев, это экономика и продолжение переговорного процесса во имя мира в Приднестровье", - отметил Красносельский. Власти Приднестровья обратились к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии, говорится в резолюции, принятой 28 февраля съездом депутатов всех уровней ПМР. Также Приднестровье обратилось за помощью и к другим региональным силам - к Евросоюзу, к СНГ, к ОБСЕ, ко всем участникам формата "5+2", к Международному комитету Красного Креста. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930268334.html

https://ria.ru/20240228/moldavia-1930066473.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, украина, тирасполь, вадим красносельский, снг, обсе