https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930268334.html

Евросоюз заявил, что внимательно следит за ситуацией в Приднестровье

Евросоюз заявил, что внимательно следит за ситуацией в Приднестровье - РИА Новости, 29.02.2024

Евросоюз заявил, что внимательно следит за ситуацией в Приднестровье

Евросоюз внимательно следит за ситуацией в Приднестровье и поддерживает тесные контакты с властями Молдавии, заявил в четверг официальный представитель... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T14:59

2024-02-29T14:59

2024-02-29T14:59

в мире

еврокомиссия

евросоюз

молдавия

приднестровская молдавская республика

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БРЮССЕЛЬ, 29 фев - РИА Новости. Евросоюз внимательно следит за ситуацией в Приднестровье и поддерживает тесные контакты с властями Молдавии, заявил в четверг официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано. "Европейский союз очень внимательно следит за складывающейся ситуацией в Молдавии, а также в отколовшейся территории Приднестровья. Мы верим, что стабильность в этом регионе в первую очередь интересах населения по обе стороны от реки Днестр. В этом контексте мы призываем обе стороны начать конструктивный диалог. Да, мы находимся в тесном и постоянном контакте с правительством и властями Республики Молдова", – сказал он на брифинге в Брюсселе. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии. Власти Приднестровья обратились в среду к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии, говорится в резолюции, принятой съездом депутатов всех уровней ПМР. Также Приднестровье обратилось за помощью и к другим региональным силам - к Евросоюзу, к СНГ, к ОБСЕ, ко всем участникам формата "5+2", к Красному Кресту. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Приднестровский конфликт Приднестровский конфликт зародился с началом распада СССР. В 1990 году Молдавия приняла Декларацию о суверенитете, после чего несогласное с этим решением Приднестровье провозгласило независимость от самой Молдавии. Напряжение между Кишиневом и Тирасполем нарастало и в 1992 году переросло в вооруженное столкновение. Бои прекратились после введения в регион российского военного контингента. Сейчас на территории непризнанной республики постоянно находятся совместные миротворческие силы. Подробнее — в видеоинфографике Ria.ru. 2024-02-29T14:59 true PT2M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, еврокомиссия, евросоюз, молдавия, приднестровская молдавская республика