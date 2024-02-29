https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930268334.html
Евросоюз заявил, что внимательно следит за ситуацией в Приднестровье
Евросоюз заявил, что внимательно следит за ситуацией в Приднестровье - РИА Новости, 29.02.2024
Евросоюз заявил, что внимательно следит за ситуацией в Приднестровье
Евросоюз внимательно следит за ситуацией в Приднестровье и поддерживает тесные контакты с властями Молдавии, заявил в четверг официальный представитель... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T14:59
2024-02-29T14:59
2024-02-29T14:59
в мире
еврокомиссия
евросоюз
молдавия
приднестровская молдавская республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1930021139_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bd96eb2ab7471d64aa5c62e050020382.jpg
БРЮССЕЛЬ, 29 фев - РИА Новости. Евросоюз внимательно следит за ситуацией в Приднестровье и поддерживает тесные контакты с властями Молдавии, заявил в четверг официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано. "Европейский союз очень внимательно следит за складывающейся ситуацией в Молдавии, а также в отколовшейся территории Приднестровья. Мы верим, что стабильность в этом регионе в первую очередь интересах населения по обе стороны от реки Днестр. В этом контексте мы призываем обе стороны начать конструктивный диалог. Да, мы находимся в тесном и постоянном контакте с правительством и властями Республики Молдова", – сказал он на брифинге в Брюсселе. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии. Власти Приднестровья обратились в среду к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии, говорится в резолюции, принятой съездом депутатов всех уровней ПМР. Также Приднестровье обратилось за помощью и к другим региональным силам - к Евросоюзу, к СНГ, к ОБСЕ, ко всем участникам формата "5+2", к Красному Кресту. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html
молдавия
приднестровская молдавская республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1930021139_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_2d201a9739b575abc095497a68d0b97a.jpg
Приднестровский конфликт
Приднестровский конфликт зародился с началом распада СССР. В 1990 году Молдавия приняла Декларацию о суверенитете, после чего несогласное с этим решением Приднестровье провозгласило независимость от самой Молдавии. Напряжение между Кишиневом и Тирасполем нарастало и в 1992 году переросло в вооруженное столкновение. Бои прекратились после введения в регион российского военного контингента. Сейчас на территории непризнанной республики постоянно находятся совместные миротворческие силы. Подробнее — в видеоинфографике Ria.ru.
2024-02-29T14:59
true
PT2M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, еврокомиссия, евросоюз, молдавия, приднестровская молдавская республика
В мире, Еврокомиссия, Евросоюз, Молдавия, Приднестровская Молдавская Республика
Евросоюз заявил, что внимательно следит за ситуацией в Приднестровье
Стано: Евросоюз постоянно контактирует с Молдавией по ситуации в Приднестровье