https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html

"Больно будет всем". Приднестровье позвало Россию на помощь из-за геноцида

"Больно будет всем". Приднестровье позвало Россию на помощь из-за геноцида - РИА Новости, 29.02.2024

"Больно будет всем". Приднестровье позвало Россию на помощь из-за геноцида

Усиление экономической блокады вынудило власти Приднестровья обратиться к Москве. В Тирасполе хотят, чтобы Россия наряду с ООН, ОБСЕ и другими международными... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T08:00

2024-02-29T08:00

2024-02-29T08:09

тирасполь

молдавия

кишинев

вадим красносельский

майя санду

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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости, Михаил Катков. Усиление экономической блокады вынудило власти Приднестровья обратиться к Москве. В Тирасполе хотят, чтобы Россия наряду с ООН, ОБСЕ и другими международными организациями заставила Молдавию отказаться от давления. К чему должен готовиться Кишинев — в материале РИА Новости.Зов о помощиВ Приднестровье прошел седьмой съезд депутатов всех уровней. Делегаты обсудили политическую и социально-экономическую ситуацию. При этом президент самопровозглашенной республики Вадим Красносельский обвинил власти Молдавии в геноциде приднестровцев. За 30 лет он насчитал четыре признака этого преступления: экономическое удушение, физическое уничтожение части народа, отказ в правовой защите, попытка насильственного насаждения языка.В итоге съезд принял обращение к парламенту России с просьбой реализовать меры по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдавии. В Тирасполе напомнили, что в регионе проживает свыше 220 тысяч россиян, там расположена российская миротворческая миссия. Кроме того, власти самопровозглашенной республики направили послание генсеку ООН Антониу Гуттеришу, в Международный комитет Красного Креста, ОБСЕ и СНГ. От них они ждут пресечения молдавских провокаций и возвращения Кишинева к цивилизованному диалогу.В МИД России ответили, что защита интересов жителей Приднестровья — один из приоритетов Москвы. В связи с этим профильные ведомства всегда с вниманием рассматривают все просьбы.Поводом для обращения к международному сообществу стало решение руководства Молдавии аннулировать сложившийся ранее статус-кво, предполагавший особое отношение к приднестровским бизнесменам. В частности, с 2024-го их обязали платить экспортно-импортные пошлины. Как сказал Красносельский, "вызовов региональной стабильности и безопасности становится больше". В связи с этим Тирасполь будет взымать налоги с молдавских фермеров, чьи угодья расположены на левом берегу Днестра. Кроме того, увеличили поборы за коммунальные услуги для молдавских юридических лиц — например, школ с румынским языком, которые подчиняются Кишиневу.Однако Молдавия не намерена отступать. По сути президент республики Майя Санду насильно втягивает Приднестровье в свое законодательное пространство. Для этого сложились подходящие условия — с 2022-го Украина полностью заблокировала границу, поэтому вся внешняя торговля Тирасполя теперь проходит только через Молдавию.На старые рельсыПо подсчетам министра экономики Приднестровья Сергея Оболоника, из-за решения Кишинева самопровозглашенное государство потеряет 18 процентов таможенных поступлений в бюджет. К концу 2024-го Тирасполь не досчитается свыше 2,4 миллиона долларов. В свою очередь, дополнительные расходы экономических агентов в текущем году оцениваются в 100 миллионов долларов — около десяти процентов ВВП Приднестровья.Заместитель председателя Верховного совета Приднестровья Галина Антюфеева так описывает настроения в регионе: "Ситуация с каждым днем ухудшается, экономическое давление на Приднестровье усиливается. Кишинев требует, чтобы у всех приднестровцев были молдавские паспорта. Начались депортации: недавно приднестровскую судью, прилетевшую из России, не пустили домой в Тирасполь и отправили из кишиневского аэропорта в Москву. При этом рядом с нами в Молдове проводятся военные учения с участием стран НАТО. Молдова вооружается. А мы нет. Мы не собираемся ни с кем воевать. Но люди у нас боятся, что может вернуться то, что было в 1992 году, — национализм и вооруженный конфликт".Напомним, ситуация в Приднестровье серьезно осложнилась в 2014-м. Так, Украина закрыла границу для российских миротворцев, а Кишинев заблокировал ротацию. Частично проблему удалось решить благодаря призыву на службу россиян с левого берега Днестра. По словам Красносельского, таким образом заменили 90 процентов личного состава. Однако проблемы со снабжением остались.В 2021-м президентом Молдавии стала Майя Санду, а ее партия получила большинство в парламенте и смогла самостоятельно сформировать правительство. Санду требует, чтобы Россия вывела из Приднестровья миротворцев и ожидает, что в обозримой перспективе появится возможность решить проблему Тирасполя без достижения компромиссов. Параллельно с этим Кишинев ведет переговоры с НАТО о перевооружении своей армии.Назад в будущееПо мнению молдавского политического аналитика Дмитрия Кисеева, Кишинев прежде всего хочет втянуть Тирасполь в свою орбиту влияния. В том числе речь идет о максимальном ограничении экономической деятельности крупного приднестровского бизнеса. Тирасполь же призывает на помощь международные структуры, чтобы они заставили молдавские власти изменить политику и сконцентрироваться на диалоге между вице-премьером Молдавии Олегом Серебряном и главой МИД Приднестровья Виталием Игнатьевым."Полностью задушить Тирасполь все равно не получится. Приднестровцы выживут, другое дело — какой ценой. При этом Кишинев ничего от этого не выиграет. Наоборот, жители самопровозглашенной республики озлобятся и будут меньше настроены на диалог. Однако Санду считает, что Приднестровье нужно было задавить еще в 1992-м", — отмечает Кисеев.Доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова считает важным, что Тирасполь не поддался на молдавскую провокацию и не стал призывать Россию принять его в свой состав. "Приднестровье просит международное сообщество убедить Кишинев позволить левому берегу Днестра вести самостоятельную экономическую деятельность. Тирасполь давно научился выживать самостоятельно, но Молдавия начала экспансию, которая подрывает местную деловую активность. Если призыв не приведет к желаемому результату, Приднестровье будет выдвигать политические требования, которые могут больно ударить по и без того низкому рейтингу Санду накануне президентских выборов", — пояснила Харитонова.Вместе с тем опрошенные РИА Новости эксперты не верят, что в обозримой перспективе возможно возобновление боевых действий между Тирасполем и Кишиневом. Приднестровье в этом не заинтересовано, так как не имеет границы с Россией и моментально окажется в окружении врагов. Молдавия же готовится к президентским выборам. Кроме того, в Тирасполе довольно высокая концентрация силовиков, поэтому справиться с ним в рамках молниеносной спецоперации не получится.

тирасполь

молдавия

кишинев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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тирасполь, молдавия, кишинев, вадим красносельский, майя санду, нато, оон, обсе, виталий игнатьев