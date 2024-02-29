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Израиль совершил новое преступление против человечности, заявил МИД Турции - РИА Новости, 29.02.2024
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23:39 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/prestuplenie-1930370513.html
Израиль совершил новое преступление против человечности, заявил МИД Турции
Израиль совершил новое преступление против человечности, заявил МИД Турции - РИА Новости, 29.02.2024
Израиль совершил новое преступление против человечности, заявил МИД Турции
МИД Турции заявил, что Израиль совершил новое преступление против человечности, убив палестинцев при раздаче гуманитарной помощи в секторе Газа. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T23:39
2024-02-29T23:39
в мире
израиль
турция
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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СТАМБУЛ, 29 фев - РИА Новости. МИД Турции заявил, что Израиль совершил новое преступление против человечности, убив палестинцев при раздаче гуманитарной помощи в секторе Газа. Палестинские СМИ сообщали, что Израиль 29 февраля нанес удар по улице Ар-Рашид на западе города Газа. Минздрав анклава сообщил, что по меньшей мере 112 человек погибли, 760 пострадали в результате израильского обстрела. Армия Израиля заявила, что жители Газы бросились обворовывать грузовики с гумпомощью, и в возникшей давке несколько десятков человек получили травмы. Позднее армия заявила, что десятки жителей Газы погибли в давке и под колесами грузовиков. "Израиль совершил еще одно преступление против человечности, убив палестинцев на площади Набулси… Тот факт, что Израиль, который использует голод в качестве орудия войны в Газе, теперь атакует невинных гражданских, которые обращаются за жизненно необходимой помощью, свидетельствует о намерении Израиля уничтожить все палестинское население", - говорится в полученном РИА Новости заявлении турецкого МИД. "Израиль должен немедленно прекратить свою военную операцию в Газе, но у израильского правительства нет ни здравого смысла, ни совести, чтобы принять это решение", - подчеркнули в МИД. МИД отметил, что мир должен осознать, что зверства в Газе "вот-вот перерастут в глобальную катастрофу", последствия которой будут ощущаться вне региона. "В этой связи призываем всех, кто может повлиять на израильское правительство, прекратить продолжающееся насилие в Газе", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20240229/gibel-1930368271.html
https://ria.ru/20240229/gaza-1930155647.html
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в мире, израиль, турция, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Турция, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль совершил новое преступление против человечности, заявил МИД Турции

МИД Турции: Израиль совершил новое преступление против человечности

© AP Photo / Mahmoud EssaПалестинцы ждут гуманитарную помощь в секторе Газа
Палестинцы ждут гуманитарную помощь в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© AP Photo / Mahmoud Essa
Палестинцы ждут гуманитарную помощь в секторе Газа
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 29 фев - РИА Новости. МИД Турции заявил, что Израиль совершил новое преступление против человечности, убив палестинцев при раздаче гуманитарной помощи в секторе Газа.
Палестинские СМИ сообщали, что Израиль 29 февраля нанес удар по улице Ар-Рашид на западе города Газа. Минздрав анклава сообщил, что по меньшей мере 112 человек погибли, 760 пострадали в результате израильского обстрела. Армия Израиля заявила, что жители Газы бросились обворовывать грузовики с гумпомощью, и в возникшей давке несколько десятков человек получили травмы. Позднее армия заявила, что десятки жителей Газы погибли в давке и под колесами грузовиков.
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«
"Израиль совершил еще одно преступление против человечности, убив палестинцев на площади Набулси… Тот факт, что Израиль, который использует голод в качестве орудия войны в Газе, теперь атакует невинных гражданских, которые обращаются за жизненно необходимой помощью, свидетельствует о намерении Израиля уничтожить все палестинское население", - говорится в полученном РИА Новости заявлении турецкого МИД.
«
"Израиль должен немедленно прекратить свою военную операцию в Газе, но у израильского правительства нет ни здравого смысла, ни совести, чтобы принять это решение", - подчеркнули в МИД.
МИД отметил, что мир должен осознать, что зверства в Газе "вот-вот перерастут в глобальную катастрофу", последствия которой будут ощущаться вне региона.
«
"В этой связи призываем всех, кто может повлиять на израильское правительство, прекратить продолжающееся насилие в Газе", - отметили в ведомстве.
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В миреИзраильТурцияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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