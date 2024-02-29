https://ria.ru/20240229/predlozheniya-1930319041.html

В Липецкой области готовят предложения для новых нацпроектов

В Липецкой области готовят предложения для новых нацпроектов - РИА Новости, 29.02.2024

В Липецкой области готовят предложения для новых нацпроектов

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, по итогам послания президента РФ Федеральному Собранию, дал распоряжение исполнительным органам госвласти региона... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T17:46

2024-02-29T17:46

2024-02-29T17:46

липецкая область

игорь артамонов

нацпроекты

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846815119_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a3e42a46f1a264d8b639993b2c466d61.jpg

ЛИПЕЦК, 29 фев - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, по итогам послания президента РФ Федеральному Собранию, дал распоряжение исполнительным органам госвласти региона подготовить предложения по новым нацпроектам и мерам господдержки, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Новые национальные проекты и меры государственной поддержки направлены на решение вопросов семьи и демографии, молодежи, увеличения продолжительности жизни граждан и развития здорового образа жизни, решения кадровых проблем и экономики. Артамонов поручил государственным органам исполнительной власти приступить к подготовке предложений по новым нацпроектам. "После послания ни у кого не может быть никаких сомнений относительно будущего России. Наша страна в полной безопасности. Сильная, суверенная страна. Президент обозначил конкретные инициативы и суммы. Еще никогда не было таких вложений в развитие регионов. За работу, коллеги", – цитирует пресс-служба губернатора. В приоритете тема семьи, семейных ценностей и демографии. По словам Артамонова, в Липецкой области количество семей, воспитывающих трех и более детей, за последние 10 лет увеличилось более чем в два раза. Сейчас в регионе 17 тысяч многодетных семей. Для них действует более 40 мер поддержки, а благодаря нацпроекту "Семья" появятся новые. В рамках нового нацпроекта "Молодежь России" работа будет вестись на системном уровне как в вопросе патриотического воспитания, так и в вопросах поддержки молодых специалистов, развитии образования на всех уровнях. В Липецкой области в ближайшие три года отремонтируют 50 школ. Благодаря новым инициативам появится возможность вплотную заняться детскими садами и яслями и повышению благосостояния специалистов, работающих с детьми. Регион уже работает в данном направлении. По инициативе губернатора Артамонова недавно принято решение на 23% повысить зарплаты младших воспитателей в детсадах. Кроме того, 343 молодых педагога получили выплату в 120 тысяч рублей, а региональная доплата классным руководителям составляет от 4,6 тысячи до 6 тысяч рублей. Губернатор отметил, что в Липецкой области есть хорошая база для старта проекта "Экономика данных". Активно внедряются программы цифровизации или искусственного интеллекта. Все села, где больше 250 жителей, уже подключены к оптоволоконным сетям. Дальше – населенные пункты от 100 человек. В ближайшем будущем откроется школа, где дети будут получать бесплатное ИТ-образование. В пресс-службе добавили, что очень своевременный проект для Липецкой области – "Кадры". Президент РФ поручил за шесть лет выделить 120 миллиардов рублей на переоснащение техникумов и колледжей, а более 400 миллиардов – на строительство новых кампусов. Липецкая область будет стараться войти в число субъектов, которые получат эту поддержку. "Уже дал поручение проработать предложения от региона в части создания учебного кластера в сфере машиностроения с учетом возрождения производства на площадке ЛТЗ", – сообщил Артамонов. Он добавил, что также региону предстоит подготовить обоснованные предложения для федерального центра по социальной газификации садоводческих товариществ, модернизации ЖКХ, переселению из аварийного жилья, обновлению пассажирского транспорта, дорожному строительству.

https://ria.ru/20240229/obuchenie-1930301950.html

https://ria.ru/20240228/ploschadki-1930042748.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, нацпроекты