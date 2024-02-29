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В Бангладеш при пожаре в ресторане погибли более 40 человек, пишут СМИ

В Бангладеш при пожаре в ресторане погибли более 40 человек, пишут СМИ - РИА Новости, 01.03.2024

В Бангладеш при пожаре в ресторане погибли более 40 человек, пишут СМИ

Пожар, вспыхнувший в ресторане в столице Бангладеш городе Дакке, унес жизни 43 человек, сообщает газета Dhaka Tribune со ссылкой на министра здравоохранения... РИА Новости, 01.03.2024

2024-02-29T23:36

2024-02-29T23:36

2024-03-01T09:45

бангладеш

в мире

дакка (город)

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Пожар, вспыхнувший в ресторане в столице Бангладеш городе Дакке, унес жизни 43 человек, сообщает газета Dhaka Tribune со ссылкой на министра здравоохранения Саманту Лал Сен.Заведение Kacchi Bhai располагалось на втором этаже торгового центра. Пожар начался в 21.50 по местному времени (18.50 мск). Пожарным, которым помогали полицейские и сотрудники пограничной службы, потребовалось около двух часов, чтобы потушить огонь.Местная газета Daily Star пишет, что из торгового центра, где произошел пожар, были спасены 75 человек, более 40 из них в бессознательном состоянии.Причины инцидента выясняются.

https://ria.ru/20231215/disneylend-1916094868.html

бангладеш

дакка (город)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

бангладеш, в мире, дакка (город)