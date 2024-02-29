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В Бангладеш при пожаре в ресторане погибли более 40 человек, пишут СМИ - РИА Новости, 01.03.2024
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23:36 29.02.2024 (обновлено: 09:45 01.03.2024)
https://ria.ru/20240229/pozhar-1930370402.html
В Бангладеш при пожаре в ресторане погибли более 40 человек, пишут СМИ
В Бангладеш при пожаре в ресторане погибли более 40 человек, пишут СМИ - РИА Новости, 01.03.2024
В Бангладеш при пожаре в ресторане погибли более 40 человек, пишут СМИ
Пожар, вспыхнувший в ресторане в столице Бангладеш городе Дакке, унес жизни 43 человек, сообщает газета Dhaka Tribune со ссылкой на министра здравоохранения... РИА Новости, 01.03.2024
2024-02-29T23:36
2024-03-01T09:45
бангладеш
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Пожар, вспыхнувший в ресторане в столице Бангладеш городе Дакке, унес жизни 43 человек, сообщает газета Dhaka Tribune со ссылкой на министра здравоохранения Саманту Лал Сен.Заведение Kacchi Bhai располагалось на втором этаже торгового центра. Пожар начался в 21.50 по местному времени (18.50 мск). Пожарным, которым помогали полицейские и сотрудники пограничной службы, потребовалось около двух часов, чтобы потушить огонь.Местная газета Daily Star пишет, что из торгового центра, где произошел пожар, были спасены 75 человек, более 40 из них в бессознательном состоянии.Причины инцидента выясняются.
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бангладеш, в мире, дакка (город)
Бангладеш, В мире, Дакка (город)
В Бангладеш при пожаре в ресторане погибли более 40 человек, пишут СМИ

Dhaka Tribune: в столице Бангладеш при пожаре в ресторане погибли 43 человека

© AP Photo / Mahmud Hossain OpuМесто пожара в ресторане в городе Дакке в Бангладеш. 29 февраля 2024
Место пожара в ресторане в городе Дакке в Бангладеш. 29 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© AP Photo / Mahmud Hossain Opu
Место пожара в ресторане в городе Дакке в Бангладеш. 29 февраля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Пожар, вспыхнувший в ресторане в столице Бангладеш городе Дакке, унес жизни 43 человек, сообщает газета Dhaka Tribune со ссылкой на министра здравоохранения Саманту Лал Сен.
Заведение Kacchi Bhai располагалось на втором этаже торгового центра. Пожар начался в 21.50 по местному времени (18.50 мск). Пожарным, которым помогали полицейские и сотрудники пограничной службы, потребовалось около двух часов, чтобы потушить огонь.
Местная газета Daily Star пишет, что из торгового центра, где произошел пожар, были спасены 75 человек, более 40 из них в бессознательном состоянии.
Причины инцидента выясняются.
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