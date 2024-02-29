https://ria.ru/20240229/pozhar-1930336129.html
В Москве произошел пожар в Зачатьевском монастыре
В Москве произошел пожар в Зачатьевском монастыре - РИА Новости, 29.02.2024
В Москве произошел пожар в Зачатьевском монастыре
Возгорание произошло в неиспользуемом корпусе Зачатьевского ставропигиального женского монастыря в центре Москвы, оно уже потушено пожарными, никто не... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T19:10
2024-02-29T19:10
2024-02-29T19:22
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Возгорание произошло в неиспользуемом корпусе Зачатьевского ставропигиального женского монастыря в центре Москвы, оно уже потушено пожарными, никто не пострадал, сообщил РИА Новости руководитель информслужбы Московской епархии священник Александр Волков. "Было небольшое возгорание в одном из неиспользуемых корпусов (Зачатьевского – ред.) монастыря. Пожарные расчеты уже прибыли, возгорание потушено, никто не пострадал", – рассказал РИА Новости священник. Источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что пожар полностью ликвидирован в 18.41. "Возгорание произошло в подвале на площади 40 квадратных метров и перекрытий на площади 10 квадратных метров на территории четырехэтажного здания Зачатьевского женского монастыря, которое в настоящий момент находится на реконструкции. Открытое горение в подвале ликвидировано. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства. Зачатьевский монастырь был основан святителем Алексием в XIV веке. В 1547 году здание сгорело, а в 1584-м его заново построили при поддержке царя Федора Иоанновича.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, русская православная церковь
Религия, Происшествия, Москва, Русская православная церковь
В Москве произошел пожар в Зачатьевском монастыре
Московская епархия: в Зачатьевском монастыре загорелся неиспользуемый корпус
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Возгорание произошло в неиспользуемом корпусе Зачатьевского ставропигиального женского монастыря в центре Москвы, оно уже потушено пожарными, никто не пострадал, сообщил РИА Новости руководитель информслужбы Московской епархии священник Александр Волков.
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"Было небольшое возгорание в одном из неиспользуемых корпусов (Зачатьевского – ред.) монастыря. Пожарные расчеты уже прибыли, возгорание потушено, никто не пострадал", – рассказал РИА Новости священник.
Источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что пожар полностью ликвидирован в 18.41. "Возгорание произошло в подвале на площади 40 квадратных метров и перекрытий на площади 10 квадратных метров на территории четырехэтажного здания Зачатьевского женского монастыря, которое в настоящий момент находится на реконструкции. Открытое горение в подвале ликвидировано. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
Зачатьевский монастырь был основан святителем Алексием в XIV веке. В 1547 году здание сгорело, а в 1584-м его заново построили при поддержке царя Федора Иоанновича.
В Омской области загорелся монастырь