https://ria.ru/20240229/pozhar-1930218742.html

Пожар в Раменском локализовали на площади 4,5 тысячи квадратов

Пожар в Раменском локализовали на площади 4,5 тысячи квадратов - РИА Новости, 29.02.2024

Пожар в Раменском локализовали на площади 4,5 тысячи квадратов

Спасатели локализовали пожар на складах в подмосковном Раменском на площади 4,5 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T13:27

2024-02-29T13:27

2024-02-29T13:47

происшествия

раменское

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар на складах в подмосковном Раменском на площади 4,5 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России."В Подмосковье огнеборцы МЧС России локализовали пожар на площади 4,5 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.Ранее в ведомстве сообщили о возгорании складского помещения в городском округе Раменское, огонь перешел на соседний склад, общая площадь пожара возросла до 4,5 тысячи "квадратов".

https://ria.ru/20240226/pozhar-1929460890.html

раменское

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, раменское, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)