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Пожар в Раменском локализовали на площади 4,5 тысячи квадратов - РИА Новости, 29.02.2024
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13:27 29.02.2024 (обновлено: 13:47 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/pozhar-1930218742.html
Пожар в Раменском локализовали на площади 4,5 тысячи квадратов
Пожар в Раменском локализовали на площади 4,5 тысячи квадратов - РИА Новости, 29.02.2024
Пожар в Раменском локализовали на площади 4,5 тысячи квадратов
Спасатели локализовали пожар на складах в подмосковном Раменском на площади 4,5 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T13:27
2024-02-29T13:47
происшествия
раменское
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар на складах в подмосковном Раменском на площади 4,5 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России."В Подмосковье огнеборцы МЧС России локализовали пожар на площади 4,5 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.Ранее в ведомстве сообщили о возгорании складского помещения в городском округе Раменское, огонь перешел на соседний склад, общая площадь пожара возросла до 4,5 тысячи "квадратов".
https://ria.ru/20240226/pozhar-1929460890.html
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происшествия, раменское, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Раменское, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в Раменском локализовали на площади 4,5 тысячи квадратов

Пожар на складах в Раменском локализовали на площади 4,5 тысячи квадратов

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар на складах в подмосковном Раменском на площади 4,5 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.
Подмосковье огнеборцы МЧС России локализовали пожар на площади 4,5 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.
Ранее в ведомстве сообщили о возгорании складского помещения в городском округе Раменское, огонь перешел на соседний склад, общая площадь пожара возросла до 4,5 тысячи "квадратов".
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
В Подольске полностью потушили пожар в складском помещении
26 февраля, 07:38
 
ПроисшествияРаменскоеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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