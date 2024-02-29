https://ria.ru/20240229/pozhar-1930218742.html
Пожар в Раменском локализовали на площади 4,5 тысячи квадратов
Пожар в Раменском локализовали на площади 4,5 тысячи квадратов - РИА Новости, 29.02.2024
Пожар в Раменском локализовали на площади 4,5 тысячи квадратов
Спасатели локализовали пожар на складах в подмосковном Раменском на площади 4,5 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T13:27
2024-02-29T13:27
2024-02-29T13:47
происшествия
раменское
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар на складах в подмосковном Раменском на площади 4,5 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России."В Подмосковье огнеборцы МЧС России локализовали пожар на площади 4,5 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.Ранее в ведомстве сообщили о возгорании складского помещения в городском округе Раменское, огонь перешел на соседний склад, общая площадь пожара возросла до 4,5 тысячи "квадратов".
https://ria.ru/20240226/pozhar-1929460890.html
раменское
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, раменское, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Раменское, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в Раменском локализовали на площади 4,5 тысячи квадратов
Пожар на складах в Раменском локализовали на площади 4,5 тысячи квадратов