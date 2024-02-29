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В Раменском увеличилась площадь пожара до 4,5 тысячи квадратных метров

В Раменском увеличилась площадь пожара до 4,5 тысячи квадратных метров - РИА Новости, 29.02.2024

В Раменском увеличилась площадь пожара до 4,5 тысячи квадратных метров

Огонь перешел на соседний склад в подмосковном Раменском, площадь пожара возросла до 4,5 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T13:12

2024-02-29T13:12

2024-02-29T13:15

происшествия

раменское

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Огонь перешел на соседний склад в подмосковном Раменском, площадь пожара возросла до 4,5 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее в МЧС РФ сообщили о возгорании складского помещения в городском округе Раменское на площади 3 тысячи квадратных метров, тушение осложняла высокая пожарная нагрузка. "В условиях плотной застройки произошёл переход огня на расположенное рядом складское помещение. общая площадь пожара составляет 4500 квадратных метров", - рассказали в ведомстве.

раменское

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происшествия, раменское, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)