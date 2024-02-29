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В Раменском произошел крупный пожар на складе - РИА Новости, 29.02.2024
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12:05 29.02.2024 (обновлено: 12:49 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/pozhar-1930171365.html
В Раменском произошел крупный пожар на складе
В Раменском произошел крупный пожар на складе - РИА Новости, 29.02.2024
В Раменском произошел крупный пожар на складе
Склад загорелся в подмосковном Раменском на площади 3 тысячи квадратных метров, сведений о пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T12:05
2024-02-29T12:49
происшествия
раменское
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Склад загорелся в подмосковном Раменском на площади 3 тысячи квадратных метров, сведений о пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС РФ."Сообщение о пожаре поступило по адресу: Московская область г.о. Раменское, Донинское шоссе, вл. 3. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается горение складского помещения. Площадь пожара составляет 3 тысячи квадратных метров. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240228/pozhar-1929897321.html
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происшествия, раменское, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Раменское, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Раменском произошел крупный пожар на складе

В Раменском загорелся склад на площади в три тысячи квадратов

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Склад загорелся в подмосковном Раменском на площади 3 тысячи квадратных метров, сведений о пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
"Сообщение о пожаре поступило по адресу: Московская область г.о. Раменское, Донинское шоссе, вл. 3. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается горение складского помещения. Площадь пожара составляет 3 тысячи квадратных метров. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в административном здании в Ростовской области. Кадр видео
В Ростовской области потушили пожар в административном здании
28 февраля, 05:40
 
ПроисшествияРаменскоеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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