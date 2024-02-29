https://ria.ru/20240229/pozhar-1930171365.html
В Раменском произошел крупный пожар на складе
В Раменском произошел крупный пожар на складе - РИА Новости, 29.02.2024
В Раменском произошел крупный пожар на складе
Склад загорелся в подмосковном Раменском на площади 3 тысячи квадратных метров, сведений о пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T12:05
2024-02-29T12:05
2024-02-29T12:49
происшествия
раменское
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Склад загорелся в подмосковном Раменском на площади 3 тысячи квадратных метров, сведений о пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС РФ."Сообщение о пожаре поступило по адресу: Московская область г.о. Раменское, Донинское шоссе, вл. 3. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается горение складского помещения. Площадь пожара составляет 3 тысячи квадратных метров. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240228/pozhar-1929897321.html
раменское
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, раменское, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Раменское, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Раменском произошел крупный пожар на складе
В Раменском загорелся склад на площади в три тысячи квадратов