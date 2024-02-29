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В Техасе из-за природных пожаров погиб человек - РИА Новости, 29.02.2024
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11:06 29.02.2024 (обновлено: 11:17 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/pozhar-1930148095.html
В Техасе из-за природных пожаров погиб человек
В Техасе из-за природных пожаров погиб человек - РИА Новости, 29.02.2024
В Техасе из-за природных пожаров погиб человек
Один человек погиб в результате бушующих в американском штате Техас природных пожаров, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя техасского округа... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T11:06
2024-02-29T11:17
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Один человек погиб в результате бушующих в американском штате Техас природных пожаров, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя техасского округа Хатчинсон. Ранее губернатор Техаса Грег Эббот ввел чрезвычайное положение в 60 округах штата на фоне мощных природных пожаров. Телеканал CNN сообщал в среду, что площадь одного из бушующих в Техасе пожаров с присвоенным именем Smokehouse Creek достигла уже почти 344 тысяч гектаров, огонь перекинулся на территорию соседней Оклахомы. "У нас есть одна подтвержденная смерть в Скоттс-Акре (одном из районов города Стиннетт, административном центре округа - ред.)", - приводит телеканал слова координатора по связям с общественностью округа Дейдры Томас. Она добавила, что пожар в городе Стиннетт уничтожил не менее 20 строений. Как сообщает CNN, речь идет о 83-летней женщине. По словам ее родственников, она погибла в своем доме. Также, по информации телеканала, техасская энергетическая компания North Plains Electric Cooperative, обслуживающий семь техасских округов города Панхандл, сообщила, что из-за пожара придется восстанавливать около 115 миль (185 километров) линий электропередачи. Как отметили в компании, из-за сложившейся ситуации без света остались около тысячи домов.
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в мире, техас, оклахома
В мире, Техас, Оклахома
В Техасе из-за природных пожаров погиб человек

В Техасе из-за природных пожаров погибла 83-летняя женщина

© Фото : Greenville Fire-Rescue, TXПриродный пожар в Техасе, США
Природный пожар в Техасе, США - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© Фото : Greenville Fire-Rescue, TX
Природный пожар в Техасе, США
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Один человек погиб в результате бушующих в американском штате Техас природных пожаров, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя техасского округа Хатчинсон.
Ранее губернатор Техаса Грег Эббот ввел чрезвычайное положение в 60 округах штата на фоне мощных природных пожаров. Телеканал CNN сообщал в среду, что площадь одного из бушующих в Техасе пожаров с присвоенным именем Smokehouse Creek достигла уже почти 344 тысяч гектаров, огонь перекинулся на территорию соседней Оклахомы.
"У нас есть одна подтвержденная смерть в Скоттс-Акре (одном из районов города Стиннетт, административном центре округа - ред.)", - приводит телеканал слова координатора по связям с общественностью округа Дейдры Томас. Она добавила, что пожар в городе Стиннетт уничтожил не менее 20 строений.
Как сообщает CNN, речь идет о 83-летней женщине. По словам ее родственников, она погибла в своем доме.
Также, по информации телеканала, техасская энергетическая компания North Plains Electric Cooperative, обслуживающий семь техасских округов города Панхандл, сообщила, что из-за пожара придется восстанавливать около 115 миль (185 километров) линий электропередачи. Как отметили в компании, из-за сложившейся ситуации без света остались около тысячи домов.
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