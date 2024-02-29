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В Техасе из-за природных пожаров погиб человек

В Техасе из-за природных пожаров погиб человек - РИА Новости, 29.02.2024

В Техасе из-за природных пожаров погиб человек

Один человек погиб в результате бушующих в американском штате Техас природных пожаров, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя техасского округа... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T11:06

2024-02-29T11:06

2024-02-29T11:17

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Один человек погиб в результате бушующих в американском штате Техас природных пожаров, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя техасского округа Хатчинсон. Ранее губернатор Техаса Грег Эббот ввел чрезвычайное положение в 60 округах штата на фоне мощных природных пожаров. Телеканал CNN сообщал в среду, что площадь одного из бушующих в Техасе пожаров с присвоенным именем Smokehouse Creek достигла уже почти 344 тысяч гектаров, огонь перекинулся на территорию соседней Оклахомы. "У нас есть одна подтвержденная смерть в Скоттс-Акре (одном из районов города Стиннетт, административном центре округа - ред.)", - приводит телеканал слова координатора по связям с общественностью округа Дейдры Томас. Она добавила, что пожар в городе Стиннетт уничтожил не менее 20 строений. Как сообщает CNN, речь идет о 83-летней женщине. По словам ее родственников, она погибла в своем доме. Также, по информации телеканала, техасская энергетическая компания North Plains Electric Cooperative, обслуживающий семь техасских округов города Панхандл, сообщила, что из-за пожара придется восстанавливать около 115 миль (185 километров) линий электропередачи. Как отметили в компании, из-за сложившейся ситуации без света остались около тысячи домов.

https://ria.ru/20240228/tekhas-1929905409.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, техас, оклахома