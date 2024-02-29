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В Техасе один из бушующих пожаров перекинулся на Оклахому
В Техасе один из бушующих пожаров перекинулся на Оклахому - РИА Новости, 29.02.2024
В Техасе один из бушующих пожаров перекинулся на Оклахому
Площадь одного из бушующих в Техасе пожаров с именем Smokehouse Creek достигла почти 344 тысячи гектаров, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T08:42
2024-02-29T08:42
2024-02-29T10:10
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Площадь одного из бушующих в Техасе пожаров с именем Smokehouse Creek достигла почти 344 тысячи гектаров, сообщает телеканал CNN. "Самый крупный (из бушующих в Техасе - ред.) пожар Smokehouse Creek охватил территорию в 850 тысяч акров (почти 344 тысячи гектаров), а также распространился на Оклахому, где по состоянию на полдень среды сжег почти 31,6 тысячи акров (около 13 тысяч гектаров)", — говорится в материале со ссылкой на данные местных пожарных служб.Сдержать распространение пожара удалось пока лишь на три процента, добавляет телеканал.В среду сообщалось, что площадь возгорания превысила 200 тысяч гектаров. Уточняется, что пожар стал вторым по величине в истории Техаса.На фоне стихийного бедствия губернатор Техаса Грег Эббот ввел чрезвычайное положение в 60 округах штата из-за мощных природных пожаров.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, техас, оклахома
В Техасе один из бушующих пожаров перекинулся на Оклахому
Один из бушующих в Техасе пожаров охватил почти 344 тысячи гектаров
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости.
Площадь одного из бушующих в Техасе пожаров с именем Smokehouse Creek достигла почти 344 тысячи гектаров, сообщает телеканал CNN
.
"Самый крупный (из бушующих в Техасе - ред.) пожар Smokehouse Creek охватил территорию в 850 тысяч акров (почти 344 тысячи гектаров), а также распространился на Оклахому, где по состоянию на полдень среды сжег почти 31,6 тысячи акров (около 13 тысяч гектаров)", — говорится в материале со ссылкой на данные местных пожарных служб.
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Сдержать распространение пожара удалось пока лишь на три процента, добавляет телеканал.
В среду сообщалось, что площадь возгорания превысила 200 тысяч гектаров. Уточняется, что пожар стал вторым по величине в истории Техаса.
На фоне стихийного бедствия губернатор Техаса Грег Эббот ввел чрезвычайное положение в 60 округах штата из-за мощных природных пожаров.
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