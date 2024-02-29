https://ria.ru/20240229/pozhar-1930116345.html
Во Владимирской области ликвидировали открытое горение на производстве
Во Владимирской области ликвидировали открытое горение на производстве - РИА Новости, 29.02.2024
Во Владимирской области ликвидировали открытое горение на производстве
Пожарные ликвидировали открытое горение на мебельном производстве во Владимирской области, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T07:13
2024-02-29T07:13
2024-02-29T07:13
происшествия
владимирская область
россия
муром
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572195894_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1d9123364d777e179f61dc901fe0bf76.jpg
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на мебельном производстве во Владимирской области, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщили РИА Новости о тушении пожара на мебельном производстве в микрорайоне Дмитровская Слобода городского округа Муром, площадь возгорания составляла 800 квадратных метров, пострадавших нет. "Во Владимирской области пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html
владимирская область
россия
муром
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572195894_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6de3e20baf704741869073ab732b206a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владимирская область, россия, муром, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владимирская область, Россия, Муром, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во Владимирской области ликвидировали открытое горение на производстве
Во Владимирской области ликвидировали открытое горение на мебельном производстве