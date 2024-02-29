https://ria.ru/20240229/pozhar-1930116345.html

Во Владимирской области ликвидировали открытое горение на производстве

Во Владимирской области ликвидировали открытое горение на производстве - РИА Новости, 29.02.2024

Во Владимирской области ликвидировали открытое горение на производстве

Пожарные ликвидировали открытое горение на мебельном производстве во Владимирской области, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T07:13

2024-02-29T07:13

2024-02-29T07:13

происшествия

владимирская область

россия

муром

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на мебельном производстве во Владимирской области, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщили РИА Новости о тушении пожара на мебельном производстве в микрорайоне Дмитровская Слобода городского округа Муром, площадь возгорания составляла 800 квадратных метров, пострадавших нет. "Во Владимирской области пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html

владимирская область

россия

муром

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происшествия, владимирская область, россия, муром, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)