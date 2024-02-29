https://ria.ru/20240229/pozhar-1930105577.html
Во Владимирской области загорелось здание мебельного производства
Во Владимирской области загорелось здание мебельного производства - РИА Новости, 29.02.2024
Во Владимирской области загорелось здание мебельного производства
Пожар тушат на мебельном производстве во Владимирской области, площадь возгорания составляет 800 квадратных метров, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T01:34
2024-02-29T01:34
2024-02-29T01:34
происшествия
владимирская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_0:264:1966:1370_1920x0_80_0_0_e3b231d26b49d90c352bb59141504f14.jpg
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Пожар тушат на мебельном производстве во Владимирской области, площадь возгорания составляет 800 квадратных метров, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. "В Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре на производстве мебели по адресу: о. Муром, мкр. Дмитровская Слобода, ул. Октябрьская, д. 45. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Из-за высокой горючей загрузки огонь быстро распространялся и составил 800 квадратных метров", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что на 00.45 мск пожар локализован, погибших и пострадавших нет, на месте работают четыре единицы техники и 18 человек личного состава.
https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html
владимирская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_102:140:1742:1370_1920x0_80_0_0_a9e7664d2e6b68b8b2f46bb9b555fdc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владимирская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владимирская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во Владимирской области загорелось здание мебельного производства
МЧС: во Владимирской области тушат пожар на мебельном производстве
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Пожар тушат на мебельном производстве во Владимирской области, площадь возгорания составляет 800 квадратных метров, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"В Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре на производстве мебели по адресу: о. Муром, мкр. Дмитровская Слобода, ул. Октябрьская, д. 45. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Из-за высокой горючей загрузки огонь быстро распространялся и составил 800 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Крупные пожары на промышленных предприятиях в России в 2023-2024 годах
В ведомстве добавили, что на 00.45 мск пожар локализован, погибших и пострадавших нет, на месте работают четыре единицы техники и 18 человек личного состава.