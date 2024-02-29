https://ria.ru/20240229/pozhar-1930105577.html

Во Владимирской области загорелось здание мебельного производства

Во Владимирской области загорелось здание мебельного производства - РИА Новости, 29.02.2024

Во Владимирской области загорелось здание мебельного производства

Пожар тушат на мебельном производстве во Владимирской области, площадь возгорания составляет 800 квадратных метров, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T01:34

2024-02-29T01:34

2024-02-29T01:34

происшествия

владимирская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Пожар тушат на мебельном производстве во Владимирской области, площадь возгорания составляет 800 квадратных метров, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. "В Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре на производстве мебели по адресу: о. Муром, мкр. Дмитровская Слобода, ул. Октябрьская, д. 45. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Из-за высокой горючей загрузки огонь быстро распространялся и составил 800 квадратных метров", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что на 00.45 мск пожар локализован, погибших и пострадавших нет, на месте работают четыре единицы техники и 18 человек личного состава.

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владимирская область

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происшествия, владимирская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)