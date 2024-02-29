https://ria.ru/20240229/poslanie-1930352600.html
Послание Владимира Путина Федеральному собранию: что предложил президент
Послание Владимира Путина Федеральному собранию: что предложил президент - РИА Новости, 29.02.2024
Послание Владимира Путина Федеральному собранию: что предложил президент
Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Президент обозначил направления развития страны до 2030 года, представил пакет мер по повышению... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T20:53
2024-02-29T20:53
2024-02-29T23:11
инфографика
россия
владимир путин
послание президента федеральному собранию – 2024 – радио sputnik
общество
экономика
нацпроекты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930350927_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_21eda9871200c515f8feafec74a9555c.png
Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Президент обозначил направления развития страны до 2030 года, представил пакет мер по повышению уровня жизни населения, достижению технологического суверенитета, развитию науки и образования. Подробнее о предложениях главы государства — в инфографике Ria.ru.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930350927_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_f11260363b1f01c9add719c1b36a19f8.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию – 2024 – радио sputnik, общество, экономика, нацпроекты, инфографика
Инфографика, Россия, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию – 2024 – Радио Sputnik, Общество, Экономика, Нацпроекты