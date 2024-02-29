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Послание Владимира Путина Федеральному собранию: что предложил президент - РИА Новости, 29.02.2024
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20:53 29.02.2024 (обновлено: 23:11 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/poslanie-1930352600.html
Послание Владимира Путина Федеральному собранию: что предложил президент
Послание Владимира Путина Федеральному собранию: что предложил президент - РИА Новости, 29.02.2024
Послание Владимира Путина Федеральному собранию: что предложил президент
Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Президент обозначил направления развития страны до 2030 года, представил пакет мер по повышению... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T20:53
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Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Президент обозначил направления развития страны до 2030 года, представил пакет мер по повышению уровня жизни населения, достижению технологического суверенитета, развитию науки и образования. Подробнее о предложениях главы государства — в инфографике Ria.ru.
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россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию – 2024 – радио sputnik, общество, экономика, нацпроекты, инфографика
Инфографика, Россия, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию – 2024 – Радио Sputnik, Общество, Экономика, Нацпроекты
Инфографика

Послание Владимира Путина Федеральному собранию: что предложил президент

Читать ria.ru в
Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Президент обозначил направления развития страны до 2030 года, представил пакет мер по повышению уровня жизни населения, достижению технологического суверенитета, развитию науки и образования. Подробнее о предложениях главы государства — в инфографике Ria.ru.
 
ИнфографикаРоссияВладимир ПутинПослание президента Федеральному Собранию – 2024 – Радио SputnikОбществоЭкономикаНацпроекты
 
 
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