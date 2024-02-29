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Послание Владимира Путина Федеральному собранию: что предложил президент

Послание Владимира Путина Федеральному собранию: что предложил президент - РИА Новости, 29.02.2024

Послание Владимира Путина Федеральному собранию: что предложил президент

Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Президент обозначил направления развития страны до 2030 года, представил пакет мер по повышению... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T20:53

2024-02-29T20:53

2024-02-29T23:11

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послание президента федеральному собранию – 2024 – радио sputnik

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Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Президент обозначил направления развития страны до 2030 года, представил пакет мер по повышению уровня жизни населения, достижению технологического суверенитета, развитию науки и образования. Подробнее о предложениях главы государства — в инфографике Ria.ru.

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россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию – 2024 – радио sputnik, общество, экономика, нацпроекты, инфографика