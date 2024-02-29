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Народная программа: политологи назвали важную особенность послания Путина - РИА Новости, 29.02.2024
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18:35 29.02.2024 (обновлено: 18:46 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/poslanie-1930329089.html
Народная программа: политологи назвали важную особенность послания Путина
Народная программа: политологи назвали важную особенность послания Путина - РИА Новости, 29.02.2024
Народная программа: политологи назвали важную особенность послания Путина
Президент России Владимир Путина в своем послании представил народную программу, с которой пойдет на выборы, это был разговор со своими избирателями из разных... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T18:35
2024-02-29T18:46
политика
россия
владимир путин
алексей зудин
мгимо
послание президента федеральному собранию —  2024 
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путина в своем послании представил народную программу, с которой пойдет на выборы, это был разговор со своими избирателями из разных социальных групп, но тем не менее многие из высказанных им мыслей, представлений являются серьезными и значимыми, что придает посланию исторический характер, считают опрошенные РИА Новости политологи. Глава государства выступил с посланием Федеральному Собранию 29 февраля в Гостином дворе. Для каждого избирателяПолитолог Василий Зорин отметил адресность обращения Путина. Таким образом, по его словам, глава государства сумел обратиться ко всем гражданам. "Я думаю, что можно сказать, что Владимир Владимирович говорил со своим избирателем. Избиратель Путина по данным опроса, по всем данным, которыми мы располагаем, это большинство граждан самых разных категорий. Было заметно, что он пытался адресно работать с разными социальными группам, с целевыми аудиториями, затронуть максимальное количество сфер в общественной жизни", - сказал Зорин. По словам политолога, глава государства предлагал для граждан конкретные решения - "вплоть до лесников и метеорологов". "Послание совмещало в себе и глобальные тезисы, и очень такие четко сфокусированные, адресные. В итоге, конечно же, можно резюмировать то, что это послание было адресовано избирателю Путина", - подчеркнул Зорин. В свою очередь старший преподаватель МГИМО Алексей Зудин, отметил, что прежде всего послание Путина адресовано российским гражданам. "Основная часть и смысловое ядро послания – это развитие России на перспективу, стратегическое видение, конкретные детали, и укорененность в реальных запросах российского общества, запросах на развитие", - указал Зудин. По его словам, послание стало не просто подведением итогов, а в нем были озвучены задачи на среднесрочную и, отчасти, долгосрочную перспективу. "Это задачи развития, суверенного развития, о котором много говорит и для которого много сделал президент Владимир Путин &lt;…&gt; Важная особенность этого послания – это то, что оно формировалось в ходе контактов Владимира Путина с российскими гражданами, с экспертами. То есть это в прямом смысле, послание – основа для народной программы, с которой Владимир Путин идет на выборы", - отметил политолог. При этом Зорин отмечает преимущества послания, которое заключает в себе избирательную программу. "Это гораздо больше, чем предусмотренный конституцией такой обязательный политический акт. Выступление, которое было произнесено в нужное время, в нужном месте, в преддверии голосования на президентских выборах", - подчеркнул он. СВО и социальные вопросыЗадача такого выступления, как полагает Зорин, была в том, чтобы вселить в избирателя президента "абсолютную уверенность, чувство комфорта, спокойствия и помочь действительно многим людям преодолеть некое состояние неопределенности". Последнее, по словам Зорина, очевидно, в обществе присутствует, и не может не присутствовать, поскольку идет специальная военная операция. "Люди, конечно же, ждут, постоянно ждут новостей с фронта, в том числе одна из вещей важных, которую президент сказал, это то, что он, может, не то чтобы впервые, но в таком формате, на такую аудиторию, заявил, что СВО проходит успешно", - отметил Зорин. Однако в свою очередь Зудин сообщил, что ожидал, что в послании будет больше времени уделено вопросам геополитической ситуации, проблемам, связанным с СВО. Но большую часть послание, как считает Зудин, заняли вопросы мирного поступательного развития России. В свою очередь Зорин напомнил, что президент начал выступление с темы СВО и завершил, но при этом он тоже согласен с мнением, что в послании большое внимание было уделено вопросам, связанным с социальной политикой. "На мой взгляд (послание – ред.) было не просто сбалансированным, оно скорее даже имеет акцент в сторону внутренней и социальной политики, что конечно же, СВО это самое важное, президент и начал с этого и завершил послание этим. Но все-таки львиная доля месседжей были связаны с повседневной жизнью большинства людей, с экономикой, с социальной политикой", - отметил Зорин. Фундаментальное посланиеНесмотря на то, что послание в большинстве своем обращено на избирателей, оно несет в себе фундаментальный характер. "Выборы, о которых мы говорили с вами, они исторические, фундаментальные, и все что их окружает именно такой характер носит. И, конечно же, я абсолютно согласен с этой оценкой, действительно фундаментальное выступление, потому что оно важно не само по себе, а тем, что это послание действительно повлияет на, даже не столько на результат этих выборов, сколько на такой социально-психологический климат в обществе и на преодоление неких опасений, чувства неопределенности, которые в массовой сознательности объективно существуют", - сообщил Зорин. "Исторический характер этому посланию, этому посланию, конечно, придает то, что многие из высказанных им мыслей, представлений являются серьезными и значимыми", - подчеркнул политолог. По его словам, послание с одной стороны стало успокаивающим, а с другой мотивирующим и обнадеживающим. "Оно заставляет более уверенно и оптимистично смотреть в будущее", - добавил Зорин.Ключевые заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию &gt;&gt;&gt;
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Наталья Макарова
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РИА Новости
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96
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Путин о том, кто является элитой России
Путин о том, кто является элитой России
2024-02-29T18:35
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"Низкий вам поклон, ребята". Путин обратился к участникам СВО
"Низкий вам поклон, ребята". Путин обратился к участникам СВО
2024-02-29T18:35
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PT1M01S
Путин о запуске кадровой программы для участников СВО "Время героев"
Путин о запуске кадровой программы для участников СВО "Время героев"
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политика, россия, владимир путин, алексей зудин, мгимо, послание президента федеральному собранию —  2024 
Политика, Россия, Владимир Путин, Алексей Зудин, МГИМО, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 
Народная программа: политологи назвали важную особенность послания Путина

Политологи: Путин пойдет на выборы с программой, которую представил в послании

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путина в своем послании представил народную программу, с которой пойдет на выборы, это был разговор со своими избирателями из разных социальных групп, но тем не менее многие из высказанных им мыслей, представлений являются серьезными и значимыми, что придает посланию исторический характер, считают опрошенные РИА Новости политологи.
Глава государства выступил с посланием Федеральному Собранию 29 февраля в Гостином дворе.
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Для каждого избирателя

Политолог Василий Зорин отметил адресность обращения Путина. Таким образом, по его словам, глава государства сумел обратиться ко всем гражданам.
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"Я думаю, что можно сказать, что Владимир Владимирович говорил со своим избирателем. Избиратель Путина по данным опроса, по всем данным, которыми мы располагаем, это большинство граждан самых разных категорий. Было заметно, что он пытался адресно работать с разными социальными группам, с целевыми аудиториями, затронуть максимальное количество сфер в общественной жизни", - сказал Зорин.
По словам политолога, глава государства предлагал для граждан конкретные решения - "вплоть до лесников и метеорологов".
"Послание совмещало в себе и глобальные тезисы, и очень такие четко сфокусированные, адресные. В итоге, конечно же, можно резюмировать то, что это послание было адресовано избирателю Путина", - подчеркнул Зорин.
В свою очередь старший преподаватель МГИМО Алексей Зудин, отметил, что прежде всего послание Путина адресовано российским гражданам.
"Основная часть и смысловое ядро послания – это развитие России на перспективу, стратегическое видение, конкретные детали, и укорененность в реальных запросах российского общества, запросах на развитие", - указал Зудин.
По его словам, послание стало не просто подведением итогов, а в нем были озвучены задачи на среднесрочную и, отчасти, долгосрочную перспективу. "Это задачи развития, суверенного развития, о котором много говорит и для которого много сделал президент Владимир Путин <…> Важная особенность этого послания – это то, что оно формировалось в ходе контактов Владимира Путина с российскими гражданами, с экспертами. То есть это в прямом смысле, послание – основа для народной программы, с которой Владимир Путин идет на выборы", - отметил политолог.
При этом Зорин отмечает преимущества послания, которое заключает в себе избирательную программу. "Это гораздо больше, чем предусмотренный конституцией такой обязательный политический акт. Выступление, которое было произнесено в нужное время, в нужном месте, в преддверии голосования на президентских выборах", - подчеркнул он.

СВО и социальные вопросы

Задача такого выступления, как полагает Зорин, была в том, чтобы вселить в избирателя президента "абсолютную уверенность, чувство комфорта, спокойствия и помочь действительно многим людям преодолеть некое состояние неопределенности". Последнее, по словам Зорина, очевидно, в обществе присутствует, и не может не присутствовать, поскольку идет специальная военная операция.
"Люди, конечно же, ждут, постоянно ждут новостей с фронта, в том числе одна из вещей важных, которую президент сказал, это то, что он, может, не то чтобы впервые, но в таком формате, на такую аудиторию, заявил, что СВО проходит успешно", - отметил Зорин.
Однако в свою очередь Зудин сообщил, что ожидал, что в послании будет больше времени уделено вопросам геополитической ситуации, проблемам, связанным с СВО. Но большую часть послание, как считает Зудин, заняли вопросы мирного поступательного развития России.
В свою очередь Зорин напомнил, что президент начал выступление с темы СВО и завершил, но при этом он тоже согласен с мнением, что в послании большое внимание было уделено вопросам, связанным с социальной политикой.
"На мой взгляд (послание – ред.) было не просто сбалансированным, оно скорее даже имеет акцент в сторону внутренней и социальной политики, что конечно же, СВО это самое важное, президент и начал с этого и завершил послание этим. Но все-таки львиная доля месседжей были связаны с повседневной жизнью большинства людей, с экономикой, с социальной политикой", - отметил Зорин.

Фундаментальное послание

Несмотря на то, что послание в большинстве своем обращено на избирателей, оно несет в себе фундаментальный характер.
"Выборы, о которых мы говорили с вами, они исторические, фундаментальные, и все что их окружает именно такой характер носит. И, конечно же, я абсолютно согласен с этой оценкой, действительно фундаментальное выступление, потому что оно важно не само по себе, а тем, что это послание действительно повлияет на, даже не столько на результат этих выборов, сколько на такой социально-психологический климат в обществе и на преодоление неких опасений, чувства неопределенности, которые в массовой сознательности объективно существуют", - сообщил Зорин.
"Исторический характер этому посланию, этому посланию, конечно, придает то, что многие из высказанных им мыслей, представлений являются серьезными и значимыми", - подчеркнул политолог.
По его словам, послание с одной стороны стало успокаивающим, а с другой мотивирующим и обнадеживающим.
"Оно заставляет более уверенно и оптимистично смотреть в будущее", - добавил Зорин.
Ключевые заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию >>>
"Время героев". Послание Путина Федеральному собранию
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию в 19-й раз. Это ежегодное мероприятие, выступлений не было только в 2017-м и 2022-м годах.

Президент РФ Владимир Путин перед выступлением с ежегодным посланием к Федеральному Собранию

Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию в 19-й раз. Это ежегодное мероприятие, выступлений не было только в 2017-м и 2022-м годах.

© РИА Новости / POOL
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1 из 12
© РИА Новости / POOL

Глава государства начал выступление с благодарности российским бойцам на фронте. Он назвал их настоящей элитой страны и анонсировал запуск программы "Время героев" для ветеранов и участников СВО.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному собранию

Глава государства начал выступление с благодарности российским бойцам на фронте. Он назвал их настоящей элитой страны и анонсировал запуск программы "Время героев" для ветеранов и участников СВО.

© РИА Новости / POOL
2 из 12
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк

Боевые возможности ВС России увеличились многократно, стратегические ядерные силы находятся в состоянии полной готовности, подчеркнул президент.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию

Боевые возможности ВС России увеличились многократно, стратегические ядерные силы находятся в состоянии полной готовности, подчеркнул президент.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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3 из 12
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк

Путин также заявил, что новые тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) "Сармат" поставили в войска. Он пообещал скоро продемонстрировать МБР "Сармат" на боевом дежурстве.

Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию

Путин также заявил, что новые тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) "Сармат" поставили в войска. Он пообещал скоро продемонстрировать МБР "Сармат" на боевом дежурстве.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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4 из 12
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Президент России объявил о запуске новых национальных проектов: "Семья", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь", "Кадры", "Экономика данных".

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному Собранию

Президент России объявил о запуске новых национальных проектов: "Семья", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь", "Кадры", "Экономика данных".

© РИА Новости / POOL
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5 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев перед началом послания Путина Федеральному Собранию.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев перед началом послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев перед началом послания Путина Федеральному Собранию.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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6 из 12
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк

Глава государства предложил сформировать финансовый план развития России на ближайшие шесть лет и назвал параметры, которых должна достичь экономика к 2030 году.

Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию

Глава государства предложил сформировать финансовый план развития России на ближайшие шесть лет и назвал параметры, которых должна достичь экономика к 2030 году.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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7 из 12
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк

Президент призвал в ближайшие шесть лет добиться устойчивого роста рождаемости и объявил о продлении программы материнского капитала. Кроме того, Путин поручил увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году.

Президент РФ Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию

Президент призвал в ближайшие шесть лет добиться устойчивого роста рождаемости и объявил о продлении программы материнского капитала. Кроме того, Путин поручил увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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8 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов перед началом послания Путина Федеральному собранию.

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов перед началом послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов перед началом послания Путина Федеральному собранию.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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9 из 12
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Российский лидер также затронул тему образования. Он призвал усовершенствовать формат ЕГЭ, поскольку этот экзамен по-прежнему вызывает широкую общественную дискуссию.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному собранию

Российский лидер также затронул тему образования. Он призвал усовершенствовать формат ЕГЭ, поскольку этот экзамен по-прежнему вызывает широкую общественную дискуссию.

© РИА Новости / POOL
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10 из 12
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Послание президента продлилось более двух часов. Его бесплатно показывали в нескольких десятках кинотеатров по всей России.

Люди смотрят трансляцию ежегодного послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию в кинотеатре в ТРК Шкиперский молл в Санкт-Петербурге

Послание президента продлилось более двух часов. Его бесплатно показывали в нескольких десятках кинотеатров по всей России.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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11 из 12
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Участник турнира "Игры будущего" в Казани смотрит трансляцию ежегодного послания Владимира Путина Федеральному собранию.

Участник турнира Игры Будущего смотрит трансляцию ежегодного послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию в Казани

Участник турнира "Игры будущего" в Казани смотрит трансляцию ежегодного послания Владимира Путина Федеральному собранию.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
12 из 12

Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию в 19-й раз. Это ежегодное мероприятие, выступлений не было только в 2017-м и 2022-м годах.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
1 из 12

Глава государства начал выступление с благодарности российским бойцам на фронте. Он назвал их настоящей элитой страны и анонсировал запуск программы "Время героев" для ветеранов и участников СВО.

© РИА Новости / POOL
2 из 12

Боевые возможности ВС России увеличились многократно, стратегические ядерные силы находятся в состоянии полной готовности, подчеркнул президент.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
3 из 12

Путин также заявил, что новые тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) "Сармат" поставили в войска. Он пообещал скоро продемонстрировать МБР "Сармат" на боевом дежурстве.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
4 из 12

Президент России объявил о запуске новых национальных проектов: "Семья", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь", "Кадры", "Экономика данных".

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
5 из 12

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев перед началом послания Путина Федеральному Собранию.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 12

Глава государства предложил сформировать финансовый план развития России на ближайшие шесть лет и назвал параметры, которых должна достичь экономика к 2030 году.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
7 из 12

Президент призвал в ближайшие шесть лет добиться устойчивого роста рождаемости и объявил о продлении программы материнского капитала. Кроме того, Путин поручил увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
8 из 12

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов перед началом послания Путина Федеральному собранию.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
9 из 12

Российский лидер также затронул тему образования. Он призвал усовершенствовать формат ЕГЭ, поскольку этот экзамен по-прежнему вызывает широкую общественную дискуссию.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
10 из 12

Послание президента продлилось более двух часов. Его бесплатно показывали в нескольких десятках кинотеатров по всей России.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
11 из 12

Участник турнира "Игры будущего" в Казани смотрит трансляцию ежегодного послания Владимира Путина Федеральному собранию.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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12 из 12
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинАлексей ЗудинМГИМОПослание президента Федеральному Собранию —  2024 
 
 
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