https://ria.ru/20240229/poslanie-1930311417.html

Пасечник прокомментировал послание Путина

Пасечник прокомментировал послание Путина - РИА Новости, 29.02.2024

Пасечник прокомментировал послание Путина

Послание президента РФ Владимира Путина говорит о том, что с ним строится независимое и ориентированное на людей государство, а без сильной и суверенной России... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T17:10

2024-02-29T17:10

2024-02-29T17:11

политика

россия

луганская народная республика

владимир путин

леонид пасечник

послание президента федеральному собранию — 2024

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ЛУГАНСК, 29 фев - РИА Новости. Послание президента РФ Владимира Путина говорит о том, что с ним строится независимое и ориентированное на людей государство, а без сильной и суверенной России прочный миропорядок невозможен, считает глава ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале. "Все, что в своем послании озвучил президент России Владимир Владимирович Путин, говорит о том, что мы и дальше будем строить независимое и ориентированное на людей государство. Без суверенной, сильной России никакой прочный миропорядок невозможен", - написал Пасечник. Глава ЛНР также назвал послание Путина важным событием, определяющим вектор развития страны на ближайшее время. Он обратил внимание, что президент основное внимание уделил комплексному развитию регионов, в том числе и новых, и поставил четкие задачи. Пасечник отметил, что Путин особое место в послании уделил участникам специальной военной операции, и добавил, что будет сделано все, чтобы военнослужащие смогли комфортно обустроить свою жизнь после возвращения с фронта. "Президент много говорил про обычных людей, тех, кто сплотился вокруг российского флага. Та сплоченность, которую мы сегодня можем наблюдать, – дорогого стоит. И мы, в ЛНР, это чувствуем особенно – нам помогает в буквальном смысле слова вся страна. Спасибо огромное!... А мы, жители Луганской Народной Республики, в свою очередь будем стараться вносить свой посильный вклад в развитие нашей страны", - подытожил Пасечник, выразив благодарность за помощь ЛНР. Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию заявил, что поручил органам власти и дальше поддерживать членов семей участников специальной военной операции, а также предложил определить перечень более 200 крупных и малых российских городов, подготовить и реализовать для них мастер-планы.Ключевые заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, луганская народная республика, владимир путин, леонид пасечник, послание президента федеральному собранию — 2024