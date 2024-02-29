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Пасечник прокомментировал послание Путина - РИА Новости, 29.02.2024
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17:10 29.02.2024 (обновлено: 17:11 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/poslanie-1930311417.html
Пасечник прокомментировал послание Путина
Пасечник прокомментировал послание Путина - РИА Новости, 29.02.2024
Пасечник прокомментировал послание Путина
Послание президента РФ Владимира Путина говорит о том, что с ним строится независимое и ориентированное на людей государство, а без сильной и суверенной России... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T17:10
2024-02-29T17:11
политика
россия
луганская народная республика
владимир путин
леонид пасечник
послание президента федеральному собранию —  2024 
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ЛУГАНСК, 29 фев - РИА Новости. Послание президента РФ Владимира Путина говорит о том, что с ним строится независимое и ориентированное на людей государство, а без сильной и суверенной России прочный миропорядок невозможен, считает глава ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале. "Все, что в своем послании озвучил президент России Владимир Владимирович Путин, говорит о том, что мы и дальше будем строить независимое и ориентированное на людей государство. Без суверенной, сильной России никакой прочный миропорядок невозможен", - написал Пасечник. Глава ЛНР также назвал послание Путина важным событием, определяющим вектор развития страны на ближайшее время. Он обратил внимание, что президент основное внимание уделил комплексному развитию регионов, в том числе и новых, и поставил четкие задачи. Пасечник отметил, что Путин особое место в послании уделил участникам специальной военной операции, и добавил, что будет сделано все, чтобы военнослужащие смогли комфортно обустроить свою жизнь после возвращения с фронта. "Президент много говорил про обычных людей, тех, кто сплотился вокруг российского флага. Та сплоченность, которую мы сегодня можем наблюдать, – дорогого стоит. И мы, в ЛНР, это чувствуем особенно – нам помогает в буквальном смысле слова вся страна. Спасибо огромное!... А мы, жители Луганской Народной Республики, в свою очередь будем стараться вносить свой посильный вклад в развитие нашей страны", - подытожил Пасечник, выразив благодарность за помощь ЛНР. Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию заявил, что поручил органам власти и дальше поддерживать членов семей участников специальной военной операции, а также предложил определить перечень более 200 крупных и малых российских городов, подготовить и реализовать для них мастер-планы.Ключевые заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html
россия
луганская народная республика
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политика, россия, луганская народная республика, владимир путин, леонид пасечник, послание президента федеральному собранию —  2024 
Политика, Россия, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Леонид Пасечник, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 
Пасечник прокомментировал послание Путина

Пасечник: в России строят независимую и ориентированную на людей страну

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкЛеонид Пасечник
Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Максим Захаров
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Леонид Пасечник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 29 фев - РИА Новости. Послание президента РФ Владимира Путина говорит о том, что с ним строится независимое и ориентированное на людей государство, а без сильной и суверенной России прочный миропорядок невозможен, считает глава ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.
"Все, что в своем послании озвучил президент России Владимир Владимирович Путин, говорит о том, что мы и дальше будем строить независимое и ориентированное на людей государство. Без суверенной, сильной России никакой прочный миропорядок невозможен", - написал Пасечник.
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Новая элита. Путин определил будущее России
Вчера, 14:34
Глава ЛНР также назвал послание Путина важным событием, определяющим вектор развития страны на ближайшее время. Он обратил внимание, что президент основное внимание уделил комплексному развитию регионов, в том числе и новых, и поставил четкие задачи.
Пасечник отметил, что Путин особое место в послании уделил участникам специальной военной операции, и добавил, что будет сделано все, чтобы военнослужащие смогли комфортно обустроить свою жизнь после возвращения с фронта.
"Президент много говорил про обычных людей, тех, кто сплотился вокруг российского флага. Та сплоченность, которую мы сегодня можем наблюдать, – дорогого стоит. И мы, в ЛНР, это чувствуем особенно – нам помогает в буквальном смысле слова вся страна. Спасибо огромное!... А мы, жители Луганской Народной Республики, в свою очередь будем стараться вносить свой посильный вклад в развитие нашей страны", - подытожил Пасечник, выразив благодарность за помощь ЛНР.
Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию заявил, что поручил органам власти и дальше поддерживать членов семей участников специальной военной операции, а также предложил определить перечень более 200 крупных и малых российских городов, подготовить и реализовать для них мастер-планы.
Ключевые заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию >>>
"Время героев". Послание Путина Федеральному собранию
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию в 19-й раз. Это ежегодное мероприятие, выступлений не было только в 2017-м и 2022-м годах.

Президент РФ Владимир Путин перед выступлением с ежегодным посланием к Федеральному Собранию

Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию в 19-й раз. Это ежегодное мероприятие, выступлений не было только в 2017-м и 2022-м годах.

© РИА Новости / POOL
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1 из 12
© РИА Новости / POOL

Глава государства начал выступление с благодарности российским бойцам на фронте. Он назвал их настоящей элитой страны и анонсировал запуск программы "Время героев" для ветеранов и участников СВО.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному собранию

Глава государства начал выступление с благодарности российским бойцам на фронте. Он назвал их настоящей элитой страны и анонсировал запуск программы "Время героев" для ветеранов и участников СВО.

© РИА Новости / POOL
2 из 12
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк

Боевые возможности ВС России увеличились многократно, стратегические ядерные силы находятся в состоянии полной готовности, подчеркнул президент.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию

Боевые возможности ВС России увеличились многократно, стратегические ядерные силы находятся в состоянии полной готовности, подчеркнул президент.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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3 из 12
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк

Путин также заявил, что новые тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) "Сармат" поставили в войска. Он пообещал скоро продемонстрировать МБР "Сармат" на боевом дежурстве.

Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию

Путин также заявил, что новые тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) "Сармат" поставили в войска. Он пообещал скоро продемонстрировать МБР "Сармат" на боевом дежурстве.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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4 из 12
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Президент России объявил о запуске новых национальных проектов: "Семья", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь", "Кадры", "Экономика данных".

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному Собранию

Президент России объявил о запуске новых национальных проектов: "Семья", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь", "Кадры", "Экономика данных".

© РИА Новости / POOL
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5 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев перед началом послания Путина Федеральному Собранию.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев перед началом послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев перед началом послания Путина Федеральному Собранию.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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6 из 12
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк

Глава государства предложил сформировать финансовый план развития России на ближайшие шесть лет и назвал параметры, которых должна достичь экономика к 2030 году.

Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию

Глава государства предложил сформировать финансовый план развития России на ближайшие шесть лет и назвал параметры, которых должна достичь экономика к 2030 году.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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7 из 12
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк

Президент призвал в ближайшие шесть лет добиться устойчивого роста рождаемости и объявил о продлении программы материнского капитала. Кроме того, Путин поручил увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году.

Президент РФ Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию

Президент призвал в ближайшие шесть лет добиться устойчивого роста рождаемости и объявил о продлении программы материнского капитала. Кроме того, Путин поручил увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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8 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов перед началом послания Путина Федеральному собранию.

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов перед началом послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов перед началом послания Путина Федеральному собранию.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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9 из 12
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Российский лидер также затронул тему образования. Он призвал усовершенствовать формат ЕГЭ, поскольку этот экзамен по-прежнему вызывает широкую общественную дискуссию.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному собранию

Российский лидер также затронул тему образования. Он призвал усовершенствовать формат ЕГЭ, поскольку этот экзамен по-прежнему вызывает широкую общественную дискуссию.

© РИА Новости / POOL
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10 из 12
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Послание президента продлилось более двух часов. Его бесплатно показывали в нескольких десятках кинотеатров по всей России.

Люди смотрят трансляцию ежегодного послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию в кинотеатре в ТРК Шкиперский молл в Санкт-Петербурге

Послание президента продлилось более двух часов. Его бесплатно показывали в нескольких десятках кинотеатров по всей России.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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11 из 12
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Участник турнира "Игры будущего" в Казани смотрит трансляцию ежегодного послания Владимира Путина Федеральному собранию.

Участник турнира Игры Будущего смотрит трансляцию ежегодного послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию в Казани

Участник турнира "Игры будущего" в Казани смотрит трансляцию ежегодного послания Владимира Путина Федеральному собранию.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
12 из 12

Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию в 19-й раз. Это ежегодное мероприятие, выступлений не было только в 2017-м и 2022-м годах.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
1 из 12

Глава государства начал выступление с благодарности российским бойцам на фронте. Он назвал их настоящей элитой страны и анонсировал запуск программы "Время героев" для ветеранов и участников СВО.

© РИА Новости / POOL
2 из 12

Боевые возможности ВС России увеличились многократно, стратегические ядерные силы находятся в состоянии полной готовности, подчеркнул президент.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
3 из 12

Путин также заявил, что новые тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) "Сармат" поставили в войска. Он пообещал скоро продемонстрировать МБР "Сармат" на боевом дежурстве.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
4 из 12

Президент России объявил о запуске новых национальных проектов: "Семья", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь", "Кадры", "Экономика данных".

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
5 из 12

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев перед началом послания Путина Федеральному Собранию.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 12

Глава государства предложил сформировать финансовый план развития России на ближайшие шесть лет и назвал параметры, которых должна достичь экономика к 2030 году.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
7 из 12

Президент призвал в ближайшие шесть лет добиться устойчивого роста рождаемости и объявил о продлении программы материнского капитала. Кроме того, Путин поручил увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
8 из 12

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов перед началом послания Путина Федеральному собранию.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
9 из 12

Российский лидер также затронул тему образования. Он призвал усовершенствовать формат ЕГЭ, поскольку этот экзамен по-прежнему вызывает широкую общественную дискуссию.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
10 из 12

Послание президента продлилось более двух часов. Его бесплатно показывали в нескольких десятках кинотеатров по всей России.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
11 из 12

Участник турнира "Игры будущего" в Казани смотрит трансляцию ежегодного послания Владимира Путина Федеральному собранию.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
ПолитикаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинЛеонид ПасечникПослание президента Федеральному Собранию —  2024 
 
 
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