https://ria.ru/20240229/poslanie-1930299913.html

Володин заявил, что Путин в послании ответил на все вопросы

Володин заявил, что Путин в послании ответил на все вопросы - РИА Новости, 29.02.2024

Володин заявил, что Путин в послании ответил на все вопросы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что президент РФ Владимир Путин ответил на все запросы людей в своем послании Федеральному РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T16:29

2024-02-29T16:29

2024-02-29T16:41

политика

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

вячеслав володин

госдума рф

россия

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МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что президент РФ Владимир Путин ответил на все запросы людей в своем послании Федеральному собранию."Главное то, что президент ответил на все запросы людей. Ну и, конечно, тема безопасности, она была в начале не случайно. Потому что это ответ недружественным странам, ответ Вашингтону и Брюсселю. Президент предельно четко ответил", - сказал Володин.Ключевые заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , вячеслав володин, госдума рф, россия