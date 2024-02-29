https://ria.ru/20240229/poslanie-1930299913.html
Володин заявил, что Путин в послании ответил на все вопросы
Володин заявил, что Путин в послании ответил на все вопросы - РИА Новости, 29.02.2024
Володин заявил, что Путин в послании ответил на все вопросы
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что президент РФ Владимир Путин ответил на все запросы людей в своем послании Федеральному РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T16:29
2024-02-29T16:29
2024-02-29T16:41
политика
владимир путин
послание президента федеральному собранию — 2024
вячеслав володин
госдума рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930252815_0:0:3066:1724_1920x0_80_0_0_5c121b7071113a9a24823725cde0d7c5.jpg
МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что президент РФ Владимир Путин ответил на все запросы людей в своем послании Федеральному собранию."Главное то, что президент ответил на все запросы людей. Ну и, конечно, тема безопасности, она была в начале не случайно. Потому что это ответ недружественным странам, ответ Вашингтону и Брюсселю. Президент предельно четко ответил", - сказал Володин.Ключевые заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию >>>
https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930252815_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_8bd8cbfaf12ff1180c97e6055e46b369.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , вячеслав володин, госдума рф, россия
Политика, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Вячеслав Володин, Госдума РФ, Россия
Володин заявил, что Путин в послании ответил на все вопросы
Володин: Путин в рамках послания ответил на все вопросы людей