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Володин заявил, что Путин в послании ответил на все вопросы - РИА Новости, 29.02.2024
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16:29 29.02.2024 (обновлено: 16:41 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/poslanie-1930299913.html
Володин заявил, что Путин в послании ответил на все вопросы
Володин заявил, что Путин в послании ответил на все вопросы - РИА Новости, 29.02.2024
Володин заявил, что Путин в послании ответил на все вопросы
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что президент РФ Владимир Путин ответил на все запросы людей в своем послании Федеральному РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T16:29
2024-02-29T16:41
политика
владимир путин
послание президента федеральному собранию —  2024 
вячеслав володин
госдума рф
россия
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МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что президент РФ Владимир Путин ответил на все запросы людей в своем послании Федеральному собранию."Главное то, что президент ответил на все запросы людей. Ну и, конечно, тема безопасности, она была в начале не случайно. Потому что это ответ недружественным странам, ответ Вашингтону и Брюсселю. Президент предельно четко ответил", - сказал Володин.Ключевые заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию &gt;&gt;&gt;
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политика, владимир путин, послание президента федеральному собранию —  2024 , вячеслав володин, госдума рф, россия
Политика, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Вячеслав Володин, Госдума РФ, Россия
Володин заявил, что Путин в послании ответил на все вопросы

Володин: Путин в рамках послания ответил на все вопросы людей

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что президент РФ Владимир Путин ответил на все запросы людей в своем послании Федеральному собранию.
"Главное то, что президент ответил на все запросы людей. Ну и, конечно, тема безопасности, она была в начале не случайно. Потому что это ответ недружественным странам, ответ Вашингтону и Брюсселю. Президент предельно четко ответил", - сказал Володин.
Ключевые заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию >>>
Президент России Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
И пусть весь мир подождет — Россия займется собой
Вчера, 15:33
 
ПолитикаВладимир ПутинПослание президента Федеральному Собранию —  2024 Вячеслав ВолодинГосдума РФРоссия
 
 
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