https://ria.ru/20240229/poslanie-1930279038.html

Послание Путина и его ключевые цитаты транслировались на улицах Москвы

Послание Путина и его ключевые цитаты транслировались на улицах Москвы - РИА Новости, 29.02.2024

Послание Путина и его ключевые цитаты транслировались на улицах Москвы

Послание президента России Владимира Путина и его ключевые цитаты транслировались на больших уличных экранах в Москве, трансляция прошла без DDoS-атак, сообщили РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T15:33

2024-02-29T15:33

2024-02-29T16:45

послание президента федеральному собранию — 2024

москва

россия

владимир путин

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Послание президента России Владимира Путина и его ключевые цитаты транслировались на больших уличных экранах в Москве, трансляция прошла без DDoS-атак, сообщили РИА Новости в пресс-службе федерального оператора имиджевой рекламы МАЕР. "В ходе послания Федеральному Собранию Владимир Владимирович Путин объявил о запуске нового национального проекта "Семья". И сразу же мы показали это на наших медиафасадах по всей стране. Такие важные заявления нашего президента должны транслироваться везде. Мы продвигаем наше новое медиа, чтобы люди сразу узнавали важную для страны информацию", - рассказал владелец и генеральный директор Медиахолдинга МАЕР Константин Майор. Кроме того, он добавил, что была выстроена полностью изолированная закрытая сеть управления конструкциями без доступа к интернету. "DDoS-атак не было", - рассказали РИА Новости в пресс-службе МАЕР. Трансляция организована с помощью единой централизованной системы управления экранами и собственной запатентованной технологии Light burn. В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному Собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов. Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации. Как правило, на оглашение послания Федеральному Собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут. Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Послание Путина на уличных экранах Москвы Послание Путина на уличных экранах Москвы 2024-02-29T15:33 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

послание президента федеральному собранию — 2024 , москва, россия, владимир путин