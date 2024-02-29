https://ria.ru/20240229/poslanie-1930267128.html

Европейские СМИ увидели в послании Путина угрозу и предупреждение Западу

Европейские СМИ увидели в послании Путина угрозу и предупреждение Западу - РИА Новости, 29.02.2024

Европейские СМИ увидели в послании Путина угрозу и предупреждение Западу

Ведущие европейские издания увидели в словах президента РФ Владимира Путина предостережение Западу на фоне заявлений французского лидера Эммануэля Макрона о... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T14:56

2024-02-29T14:56

2024-02-29T15:12

в мире

украина

россия

европа

владимир путин

эммануэль макрон

нато

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930225677_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_6965e6f4c4bbed4c5f793dce54ab5709.jpg

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Ведущие европейские издания увидели в словах президента РФ Владимира Путина предостережение Западу на фоне заявлений французского лидера Эммануэля Макрона о возможности отправки войск на Украину. Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Также, по его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Британская газета Telegraph обратила особое внимание на заявления Путина о риске ядерной войны, связывает ее с идеями об отправки сил стран НАТО Украину. Другая британская газета Financial Times также воспринимает слова Путина как "самую однозначную угрозу применения ядерного оружия" с начала спецоперации РФ на Украине. Однако отмечает, что Путин опроверг заявления о "планах" РФ напасть на Европу. Статья называется "Владимир Путин предупредил о расширении украинского конфликта". Похожий вывод из заявлений Путина сделала и британская газета Daily Mail, которая расценила его слова как "прямую угрозу" Западу. Телеканал Sky News также выделил в заголовке колонки, посвященной выступлению Путина, заявление о "ядерном ответе". Французская газета Figaro в качестве основного тезиса с выступления Путина приводит его слова о том, что Запад рискует ядерным конфликтом на фоне расширения НАТО и заявления Макрона об отправке войск на Украину. На это же обращает внимание и другое французское издание - Monde, отмечая, что это было его посланием Западу. При этом газета добавляет в качестве главного пункта в речи российского лидера и его высокую оценку сил РФ на Украине. Испанская газета Pais также увидела в послании Путина предостережение Западу на фоне идеи Макрона об отправке сил на Украину. Другое испанское издание также отмечает, что президент РФ предостерег НАТО, заявив, что у отправки сил на Украину будут трагические последствия. Немецкие газеты Bild и Zeit также увидели в словах Путина "открытую угрозу". Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung полает, что Путин "предупредил" НАТО о том, что альянсу не стоит отправлять военный контингент на Украину. Президент РФ во время послания Федеральному Собранию заявил, что опасные действия и заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации. Он упомянул, что на Западе заявляют о неких намерениях России напасть на Европу, при этом сами они выбирают цели на российской территории для нанесения ударов и средства поражения. Также обсуждается отправка контингента НАТО на Украину, отметил Путин. Кроме того, он заявил, что у России есть оружие, которое может поражать цели на территории стран Запада. При этом Путин назвал бредом заявления, что Россия якобы намеревается напасть на Европу.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

https://ria.ru/20240229/putin-1930263546.html

украина

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, европа, владимир путин, эммануэль макрон, нато, евросоюз, послание президента федеральному собранию — 2024