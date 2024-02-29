Европейские СМИ увидели в послании Путина угрозу и предупреждение Западу

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Ведущие европейские издания увидели в словах президента РФ Владимира Путина предостережение Западу на фоне заявлений французского лидера Эммануэля Макрона о возможности отправки войск на Украину. Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Также, по его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Британская газета Telegraph обратила особое внимание на заявления Путина о риске ядерной войны, связывает ее с идеями об отправки сил стран НАТО Украину. Другая британская газета Financial Times также воспринимает слова Путина как "самую однозначную угрозу применения ядерного оружия" с начала спецоперации РФ на Украине. Однако отмечает, что Путин опроверг заявления о "планах" РФ напасть на Европу. Статья называется "Владимир Путин предупредил о расширении украинского конфликта". Похожий вывод из заявлений Путина сделала и британская газета Daily Mail, которая расценила его слова как "прямую угрозу" Западу. Телеканал Sky News также выделил в заголовке колонки, посвященной выступлению Путина, заявление о "ядерном ответе". Французская газета Figaro в качестве основного тезиса с выступления Путина приводит его слова о том, что Запад рискует ядерным конфликтом на фоне расширения НАТО и заявления Макрона об отправке войск на Украину. На это же обращает внимание и другое французское издание - Monde, отмечая, что это было его посланием Западу. При этом газета добавляет в качестве главного пункта в речи российского лидера и его высокую оценку сил РФ на Украине. Испанская газета Pais также увидела в послании Путина предостережение Западу на фоне идеи Макрона об отправке сил на Украину. Другое испанское издание также отмечает, что президент РФ предостерег НАТО, заявив, что у отправки сил на Украину будут трагические последствия. Немецкие газеты Bild и Zeit также увидели в словах Путина "открытую угрозу". Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung полает, что Путин "предупредил" НАТО о том, что альянсу не стоит отправлять военный контингент на Украину. Президент РФ во время послания Федеральному Собранию заявил, что опасные действия и заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации. Он упомянул, что на Западе заявляют о неких намерениях России напасть на Европу, при этом сами они выбирают цели на российской территории для нанесения ударов и средства поражения. Также обсуждается отправка контингента НАТО на Украину, отметил Путин. Кроме того, он заявил, что у России есть оружие, которое может поражать цели на территории стран Запада. При этом Путин назвал бредом заявления, что Россия якобы намеревается напасть на Европу.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Ведущие европейские издания увидели в словах президента РФ Владимира Путина предостережение Западу на фоне заявлений французского лидера Эммануэля Макрона о возможности отправки войск на Украину.
Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Также, по его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.
Новая элита. Путин определил будущее России
Вчера, 14:34
Британская газета Telegraph обратила особое внимание на заявления Путина о риске ядерной войны, связывает ее с идеями об отправки сил стран НАТО Украину.
Другая британская газета Financial Times также воспринимает слова Путина как "самую однозначную угрозу применения ядерного оружия" с начала спецоперации РФ на Украине. Однако отмечает, что Путин опроверг заявления о "планах" РФ напасть на Европу. Статья называется "Владимир Путин предупредил о расширении украинского конфликта".
Похожий вывод из заявлений Путина сделала и британская газета Daily Mail, которая расценила его слова как "прямую угрозу" Западу.
Телеканал Sky News также выделил в заголовке колонки, посвященной выступлению Путина, заявление о "ядерном ответе".
Французская газета Figaro в качестве основного тезиса с выступления Путина приводит его слова о том, что Запад рискует ядерным конфликтом на фоне расширения НАТО и заявления Макрона об отправке войск на Украину.
СМИ по всему миру транслируют послание Путина
Вчера, 14:47
На это же обращает внимание и другое французское издание - Monde, отмечая, что это было его посланием Западу. При этом газета добавляет в качестве главного пункта в речи российского лидера и его высокую оценку сил РФ на Украине.
Испанская газета Pais также увидела в послании Путина предостережение Западу на фоне идеи Макрона об отправке сил на Украину. Другое испанское издание также отмечает, что президент РФ предостерег НАТО, заявив, что у отправки сил на Украину будут трагические последствия.
Немецкие газеты Bild и Zeit также увидели в словах Путина "открытую угрозу". Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung полает, что Путин "предупредил" НАТО о том, что альянсу не стоит отправлять военный контингент на Украину.
Президент РФ во время послания Федеральному Собранию заявил, что опасные действия и заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации. Он упомянул, что на Западе заявляют о неких намерениях России напасть на Европу, при этом сами они выбирают цели на российской территории для нанесения ударов и средства поражения. Также обсуждается отправка контингента НАТО на Украину, отметил Путин. Кроме того, он заявил, что у России есть оружие, которое может поражать цели на территории стран Запада. При этом Путин назвал бредом заявления, что Россия якобы намеревается напасть на Европу.
Президент призвал в ближайшие шесть лет добиться устойчивого роста рождаемости и объявил о продлении программы материнского капитала. Кроме того, Путин поручил увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году.
Президент призвал в ближайшие шесть лет добиться устойчивого роста рождаемости и объявил о продлении программы материнского капитала. Кроме того, Путин поручил увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году.
Президент призвал в ближайшие шесть лет добиться устойчивого роста рождаемости и объявил о продлении программы материнского капитала. Кроме того, Путин поручил увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.