https://ria.ru/20240229/poslanie-1930252026.html

Послание Путина Федеральному собранию завершилось

Послание Путина Федеральному собранию завершилось - РИА Новости, 29.02.2024

Послание Путина Федеральному собранию завершилось

Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию в этом году продлилось два часа шесть минут и стало рекордным по продолжительности. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T14:22

2024-02-29T14:22

2024-02-29T16:11

послание президента федеральному собранию — 2024

владимир путин

россия

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МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию в этом году продлилось два часа шесть минут и стало рекордным по продолжительности.Оглашение послания состоялось в четверг в Гостином дворе, оно началось в 12.14 по московскому времени.За это время Путин коснулся всего спектра тем и объявил о ряде важных решений, в частности, запуске новых нацпроектов, продлении программы маткапитала и льготной семейной ипотеки до 2030 года, предоставлении возможности пересдачи ЕГЭ по одному из предметов, новой программе расселения аварийного жилья, новых мерах поддержки участников СВО.По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, такая продолжительность обусловлена тем, что это "во многом предвыборная программа кандидата" в президенты.Глава государства обращается с посланием к Федеральному Собранию ежегодно, исключением стали только 2017 и 2022 годы. Как правило, на оглашение послания президент выделяет час или чуть больше.Послание в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продлилось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у президента около 48 минут.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

послание президента федеральному собранию — 2024 , владимир путин, россия