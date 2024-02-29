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Герои СВО должны возглавлять регионы и предприятия, заявил Путин
Герои СВО должны возглавлять регионы и предприятия, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024
Герои СВО должны возглавлять регионы и предприятия, заявил Путин
Участники СВО должны занимать ведущие позиции в системе образования, воспитания молодежи, в государственном и муниципальном управлении, возглавлять регионы и... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T14:17
2024-02-29T14:17
2024-02-29T15:15
владимир путин
спецоперация
послание президента федеральному собранию — 2024
россия
политика
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Участники СВО должны занимать ведущие позиции в системе образования, воспитания молодежи, в государственном и муниципальном управлении, возглавлять регионы и крупные отечественные проекты, заявил президент России Владимир Путин."Вот они (участники СВО - ред.) и должны выходить на ведущие позиции и в системе образования, воспитания молодежи, и в общественных объединениях, в госкомпаниях, в бизнесе, в государственном и муниципальном управлении, возглавлять регионы и предприятия, в конечном итоге - самые крупные отечественные проекты", - сказал Путин, оглашая послание Федеральному собранию.В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин о запуске кадровой программы для участников СВО "Время героев"
Путин о запуске кадровой программы для участников СВО "Время героев"
2024-02-29T14:17
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PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, спецоперация, послание президента федеральному собранию — 2024 , россия, политика, видео
Владимир Путин, Спецоперация, Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Россия, Политика
Герои СВО должны возглавлять регионы и предприятия, заявил Путин
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Участники СВО должны занимать ведущие позиции в системе образования, воспитания молодежи, в государственном и муниципальном управлении, возглавлять регионы и крупные отечественные проекты, заявил президент России Владимир Путин.
2024-02-29T14:17
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PT0M20S
Герои СВО должны возглавлять регионы и предприятия, заявил Путин
Путин: герои СВО должны выходить на ведущие позиции в бизнесе и госуправлении