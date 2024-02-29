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Герои СВО должны возглавлять регионы и предприятия, заявил Путин

Герои СВО должны возглавлять регионы и предприятия, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024

Герои СВО должны возглавлять регионы и предприятия, заявил Путин

Участники СВО должны занимать ведущие позиции в системе образования, воспитания молодежи, в государственном и муниципальном управлении, возглавлять регионы и... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T14:17

2024-02-29T14:17

2024-02-29T15:15

владимир путин

спецоперация

послание президента федеральному собранию — 2024

россия

политика

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Участники СВО должны занимать ведущие позиции в системе образования, воспитания молодежи, в государственном и муниципальном управлении, возглавлять регионы и крупные отечественные проекты, заявил президент России Владимир Путин."Вот они (участники СВО - ред.) и должны выходить на ведущие позиции и в системе образования, воспитания молодежи, и в общественных объединениях, в госкомпаниях, в бизнесе, в государственном и муниципальном управлении, возглавлять регионы и предприятия, в конечном итоге - самые крупные отечественные проекты", - сказал Путин, оглашая послание Федеральному собранию.В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о запуске кадровой программы для участников СВО "Время героев" Путин о запуске кадровой программы для участников СВО "Время героев" 2024-02-29T14:17 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, спецоперация, послание президента федеральному собранию — 2024 , россия, политика, видео