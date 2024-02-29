https://ria.ru/20240229/poslanie-1930245276.html
Путин назвал развитие Северного морского пути одним из приоритетов
Путин назвал развитие Северного морского пути одним из приоритетов - РИА Новости, 29.02.2024
Путин назвал развитие Северного морского пути одним из приоритетов
Развитие Северного морского пути находится в зоне особого внимания РФ, сообщил президент Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T14:12
2024-02-29T14:12
2024-02-29T15:06
владимир путин
россия
послание президента федеральному собранию — 2024
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930208024_0:0:3134:1763_1920x0_80_0_0_8645f78fc9c8e7597326f50aa2a6c01e.jpg
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Развитие Северного морского пути находится в зоне особого внимания РФ, сообщил президент Владимир Путин."В зоне особого внимания дальнейшее развитие Северного морского пути. Мы приглашаем зарубежные логистические компании, государства активно использовать возможности этого глобального транспортного коридора", - сказал он во время послания Федеральному собранию.Президент также подчеркнул, что в прошлом году по Севморпути прошло 36 миллионов тонн грузов. "Обращаю ваше внимание, коллеги, это в пять раз больше рекордного показателя во времена Советского Союза. В пять раз", - добавил он.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930208024_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_5c2442a8a6a277b635075a02f751085e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, послание президента федеральному собранию — 2024 , экономика
Владимир Путин, Россия, Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Экономика
Путин назвал развитие Северного морского пути одним из приоритетов
Путин призвал бизнес активно вкладываться в развитие Северного морского пути