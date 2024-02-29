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Путин назвал развитие Северного морского пути одним из приоритетов - РИА Новости, 29.02.2024
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14:12 29.02.2024 (обновлено: 15:06 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/poslanie-1930245276.html
Путин назвал развитие Северного морского пути одним из приоритетов
Путин назвал развитие Северного морского пути одним из приоритетов - РИА Новости, 29.02.2024
Путин назвал развитие Северного морского пути одним из приоритетов
Развитие Северного морского пути находится в зоне особого внимания РФ, сообщил президент Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T14:12
2024-02-29T15:06
владимир путин
россия
послание президента федеральному собранию —  2024 
экономика
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Развитие Северного морского пути находится в зоне особого внимания РФ, сообщил президент Владимир Путин."В зоне особого внимания дальнейшее развитие Северного морского пути. Мы приглашаем зарубежные логистические компании, государства активно использовать возможности этого глобального транспортного коридора", - сказал он во время послания Федеральному собранию.Президент также подчеркнул, что в прошлом году по Севморпути прошло 36 миллионов тонн грузов. "Обращаю ваше внимание, коллеги, это в пять раз больше рекордного показателя во времена Советского Союза. В пять раз", - добавил он.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию &gt;&gt;&gt;
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владимир путин, россия, послание президента федеральному собранию —  2024 , экономика
Владимир Путин, Россия, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Экономика
Путин назвал развитие Северного морского пути одним из приоритетов

Путин призвал бизнес активно вкладываться в развитие Северного морского пути

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному Собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Развитие Северного морского пути находится в зоне особого внимания РФ, сообщил президент Владимир Путин.
«
"В зоне особого внимания дальнейшее развитие Северного морского пути. Мы приглашаем зарубежные логистические компании, государства активно использовать возможности этого глобального транспортного коридора", - сказал он во время послания Федеральному собранию.
Президент также подчеркнул, что в прошлом году по Севморпути прошло 36 миллионов тонн грузов. "Обращаю ваше внимание, коллеги, это в пять раз больше рекордного показателя во времена Советского Союза. В пять раз", - добавил он.
Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
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Владимир ПутинРоссияПослание президента Федеральному Собранию —  2024 Экономика
 
 
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