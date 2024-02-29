https://ria.ru/20240229/poslanie-1930245276.html

Путин назвал развитие Северного морского пути одним из приоритетов

Путин назвал развитие Северного морского пути одним из приоритетов - РИА Новости, 29.02.2024

Путин назвал развитие Северного морского пути одним из приоритетов

Развитие Северного морского пути находится в зоне особого внимания РФ, сообщил президент Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T14:12

2024-02-29T14:12

2024-02-29T15:06

владимир путин

россия

послание президента федеральному собранию — 2024

экономика

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Развитие Северного морского пути находится в зоне особого внимания РФ, сообщил президент Владимир Путин."В зоне особого внимания дальнейшее развитие Северного морского пути. Мы приглашаем зарубежные логистические компании, государства активно использовать возможности этого глобального транспортного коридора", - сказал он во время послания Федеральному собранию.Президент также подчеркнул, что в прошлом году по Севморпути прошло 36 миллионов тонн грузов. "Обращаю ваше внимание, коллеги, это в пять раз больше рекордного показателя во времена Советского Союза. В пять раз", - добавил он.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, послание президента федеральному собранию — 2024 , экономика