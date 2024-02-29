https://ria.ru/20240229/poslanie-1930162659.html
В послании будут отражены идеи общественности, заявил Песков
В послании будут отражены идеи общественности, заявил Песков - РИА Новости, 29.02.2024
В послании будут отражены идеи общественности, заявил Песков
В послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию будут отражены идеи общественности, которые президенту озвучивали во время его региональных... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T11:44
2024-02-29T11:44
2024-02-29T12:12
политика
владимир путин
послание президента федеральному собранию — 2024
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. В послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию будут отражены идеи общественности, которые президенту озвучивали во время его региональных поездок, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Безусловно. Регулярные поездки президента по регионам Российской Федерации, по тем или иным предприятиям, которые представляют те или иные отрасли народного хозяйства страны, они не носят какой-то показательный характер или церемониальный характер. Это абсолютно прикладные мероприятия. И с каждого общения с людьми, с представителями коллективов, президент выносит конкретные темы, конкретные проблемы, конкретные пожелания людей, которые потом оформляются в конкретные проекты", - сказал он в эфире Первого канала на вопрос, найдут ли в послании отражение идеи и просьбы, которые звучали от общественности во время поездок президента по регионам.Песков отметил, что это "очень сильная отличительная характеристика президента".В послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию будут важные для истории страны решения и проекты, сообщил Дмитрий Песков."Вы имеете в виду важные для истории нашей страны (поручения - ред.)? Однозначно, будут. В любом послании президента есть важные для истории нашей страны решения, инициативы и озвученные проекты. Так будет и на этот раз", - сказал Песков в эфире "Первого канала" в кулуарах Гостиного двора перед посланием Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20240229/putin-1929751362.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024
Политика, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию — 2024
В послании будут отражены идеи общественности, заявил Песков
Песков: в послании будут отражены идеи, собранные во время поездок
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. В послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию будут отражены идеи общественности, которые президенту озвучивали во время его региональных поездок, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Безусловно. Регулярные поездки президента по регионам Российской Федерации, по тем или иным предприятиям, которые представляют те или иные отрасли народного хозяйства страны, они не носят какой-то показательный характер или церемониальный характер. Это абсолютно прикладные мероприятия. И с каждого общения с людьми, с представителями коллективов, президент выносит конкретные темы, конкретные проблемы, конкретные пожелания людей, которые потом оформляются в конкретные проекты", - сказал он в эфире Первого канала на вопрос, найдут ли в послании отражение идеи и просьбы, которые звучали от общественности во время поездок президента по регионам.
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Песков отметил, что это "очень сильная отличительная характеристика президента".
В послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию будут важные для истории страны решения и проекты, сообщил Дмитрий Песков.
"Вы имеете в виду важные для истории нашей страны (поручения - ред.)? Однозначно, будут. В любом послании президента есть важные для истории нашей страны решения, инициативы и озвученные проекты. Так будет и на этот раз", - сказал Песков в эфире "Первого канала" в кулуарах Гостиного двора перед посланием Федеральному собранию.
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