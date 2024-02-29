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Песков рассказал, сколько продлится послание Путина

Песков рассказал, сколько продлится послание Путина - РИА Новости, 29.02.2024

Песков рассказал, сколько продлится послание Путина

Послание президента РФ Владимира Путина будет длиться более одного часа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T11:42

2024-02-29T11:42

2024-02-29T12:13

политика

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

россия

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Послание президента РФ Владимира Путина будет длиться более одного часа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала."Ну, конечно, мы уйдем за один час – это точно", - сказал Песков.Он отметил, что в вопросе длительности послания Владимира Путина Федеральному собранию никто не ориентируется на какое-то конкретное количество минут."Абсолютно никто не ориентируется на какое-то конкретное количество минут. Задача - изложить план действий, изложить понимание настоящего и будущего. Сколько на это времени потребуется, столько на это президент времени и потратит", - сказал Песков.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , россия