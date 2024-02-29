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Песков рассказал, сколько продлится послание Путина
Песков рассказал, сколько продлится послание Путина - РИА Новости, 29.02.2024
Песков рассказал, сколько продлится послание Путина
Послание президента РФ Владимира Путина будет длиться более одного часа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T11:42
2024-02-29T11:42
2024-02-29T12:13
политика
владимир путин
послание президента федеральному собранию — 2024
россия
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Послание президента РФ Владимира Путина будет длиться более одного часа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала."Ну, конечно, мы уйдем за один час – это точно", - сказал Песков.Он отметил, что в вопросе длительности послания Владимира Путина Федеральному собранию никто не ориентируется на какое-то конкретное количество минут."Абсолютно никто не ориентируется на какое-то конкретное количество минут. Задача - изложить план действий, изложить понимание настоящего и будущего. Сколько на это времени потребуется, столько на это президент времени и потратит", - сказал Песков.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , россия
Политика, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Россия
Песков рассказал, сколько продлится послание Путина
Песков: послание Путина точно продлится более часа