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Песков рассказал, сколько продлится послание Путина - РИА Новости, 29.02.2024
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11:42 29.02.2024 (обновлено: 12:13 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/poslanie-1930162197.html
Песков рассказал, сколько продлится послание Путина
Песков рассказал, сколько продлится послание Путина - РИА Новости, 29.02.2024
Песков рассказал, сколько продлится послание Путина
Послание президента РФ Владимира Путина будет длиться более одного часа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T11:42
2024-02-29T12:13
политика
владимир путин
послание президента федеральному собранию —  2024 
россия
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Послание президента РФ Владимира Путина будет длиться более одного часа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала."Ну, конечно, мы уйдем за один час – это точно", - сказал Песков.Он отметил, что в вопросе длительности послания Владимира Путина Федеральному собранию никто не ориентируется на какое-то конкретное количество минут."Абсолютно никто не ориентируется на какое-то конкретное количество минут. Задача - изложить план действий, изложить понимание настоящего и будущего. Сколько на это времени потребуется, столько на это президент времени и потратит", - сказал Песков.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240227/poslanie-1929742744.html
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политика, владимир путин, послание президента федеральному собранию —  2024 , россия
Политика, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Россия
Песков рассказал, сколько продлится послание Путина

Песков: послание Путина точно продлится более часа

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Послание президента РФ Владимира Путина будет длиться более одного часа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.
"Ну, конечно, мы уйдем за один час – это точно", - сказал Песков.
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Он отметил, что в вопросе длительности послания Владимира Путина Федеральному собранию никто не ориентируется на какое-то конкретное количество минут.
"Абсолютно никто не ориентируется на какое-то конкретное количество минут. Задача - изложить план действий, изложить понимание настоящего и будущего. Сколько на это времени потребуется, столько на это президент времени и потратит", - сказал Песков.
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ПолитикаВладимир ПутинПослание президента Федеральному Собранию —  2024 Россия
 
 
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