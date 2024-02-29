https://ria.ru/20240229/pomosch-1930193471.html

Путин анонсировал помощь регионам с низкими показателями рождаемости

Путин анонсировал помощь регионам с низкими показателями рождаемости - РИА Новости, 29.02.2024

Путин анонсировал помощь регионам с низкими показателями рождаемости

Регионы, где показатели рождаемости ниже среднероссийских, до конца 2030 года получат помощь в размере не менее 75 миллиардов рублей, заявил президент России... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T12:47

2024-02-29T12:47

2024-02-29T16:13

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Регионы, где показатели рождаемости ниже среднероссийских, до конца 2030 года получат помощь в размере не менее 75 миллиардов рублей, заявил президент России Владимир Путин."Предлагаю дополнительно помочь субъектам Федерации, где уровень рождаемости ниже среднероссийского. Это особенно важно для Центральной России и Северо-Запада... До конца 30-го года направим таким регионам не менее 75 миллиардов рублей, чтобы они могли нарастить свои программы поддержки семьи", - сказал Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.Президент уточнил, что по данным на 2022 год, в 39 регионах суммарный коэффициент рождаемости был ниже среднероссийского. По его словам, средства начнут поступать со следующего года.В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин