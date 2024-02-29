https://ria.ru/20240229/pogoda-1930121235.html

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 29.02.2024

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Пасмурная и теплая погода до плюс 1 градуса ожидается в последний день зимы в Москве, следует из информации на сайте "Метеоновости". РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T08:51

2024-02-29T08:51

2024-02-29T08:51

москва

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649258_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8ee7b75a62d2051341396ff9cc57f161.jpg

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Пасмурная и теплая погода до плюс 1 градуса ожидается в последний день зимы в Москве, следует из информации на сайте "Метеоновости". "Облачная, облачная с прояснениями погода, днем от минус 2 до плюс 1 градусов", - говорится в сообщении. Там уточняется, что ветер будет дуть южный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20240225/pogoda-1929391550.html

москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, погода