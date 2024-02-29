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Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 29.02.2024
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08:51 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/pogoda-1930121235.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 29.02.2024
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Пасмурная и теплая погода до плюс 1 градуса ожидается в последний день зимы в Москве, следует из информации на сайте "Метеоновости". РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T08:51
2024-02-29T08:51
москва
погода
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Пасмурная и теплая погода до плюс 1 градуса ожидается в последний день зимы в Москве, следует из информации на сайте "Метеоновости". "Облачная, облачная с прояснениями погода, днем от минус 2 до плюс 1 градусов", - говорится в сообщении. Там уточняется, что ветер будет дуть южный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба.
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москва, погода
Москва, Погода
Москвичам рассказали о погоде в четверг

В Москве в четверг ожидается пасмурная и теплая погода

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Пасмурная и теплая погода до плюс 1 градуса ожидается в последний день зимы в Москве, следует из информации на сайте "Метеоновости".
"Облачная, облачная с прояснениями погода, днем от минус 2 до плюс 1 градусов", - говорится в сообщении.
Там уточняется, что ветер будет дуть южный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба.
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