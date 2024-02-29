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Хуснуллин поделился впечатлениями от поездки с Путиным в КамАЗе
Хуснуллин поделился впечатлениями от поездки с Путиным в КамАЗе - РИА Новости, 29.02.2024
Хуснуллин поделился впечатлениями от поездки с Путиным в КамАЗе
Президент России Владимир Путин хорошо водит "Камаз", рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, пошутив, что ему хватило денег на недавнюю поездку с... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T17:13
2024-02-29T17:13
2024-02-29T17:13
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владимир путин
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин хорошо водит "Камаз", рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, пошутив, что ему хватило денег на недавнюю поездку с президентом в Татарстане. На прошлой неделе во время поездки в Казань Путин прокатился за рулем "Камаза" в компании Хуснуллина. Забираясь в кабину, вице-премьер тогда в шутку спросил президента, подбросит ли он его до трассы М12 "Восток". Путин согласился, но пошутил в ответ: "Да. А деньги есть у вас?" "Президент очень хорошо водит "Камаз", ровно, четко, уверенно, еще и смотрит по сторонам, где что вокруг происходит", - рассказал Хуснуллин журналистам, говоря о впечатлениях от той поездки. Он рассказал, что сам бывал за рулем "Камаза" еще когда работал в строительной компании. "Дороги тогда были плохие, "Камаз" был тоже не очень, всегда было ездить тяжело. Я всегда мечтал, что когда-нибудь на хорошей машине, по хорошей дороге мне удастся поездить. А теперь, еще когда президент за рулем, - моя мечта сбылась", - сказал вице-премьер. На вопрос, хватило ли ему денег на ту поездку с президентом, Хуснуллин с со смехом заявил: "Ну конечно хватило".
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Путин за рулем "Камаза" в Казани
Путин за рулем "Камаза" в Казани
2024-02-29T17:13
true
PT1M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, авто, россия, казань, владимир путин, марат хуснуллин
Политика, Авто, Россия, Казань, Владимир Путин, Марат Хуснуллин
Хуснуллин поделился впечатлениями от поездки с Путиным в КамАЗе
Хуснуллин пошутил, что денег на поездку с Путиным в КамАЗе ему хватило
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин хорошо водит "Камаз", рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, пошутив, что ему хватило денег на недавнюю поездку с президентом в Татарстане.
На прошлой неделе во время поездки в Казань
Путин прокатился за рулем "Камаза" в компании Хуснуллина. Забираясь в кабину, вице-премьер тогда в шутку спросил президента, подбросит ли он его до трассы М12 "Восток". Путин согласился, но пошутил в ответ: "Да. А деньги есть у вас?"
"Президент очень хорошо водит "Камаз", ровно, четко, уверенно, еще и смотрит по сторонам, где что вокруг происходит", - рассказал Хуснуллин журналистам, говоря о впечатлениях от той поездки.
Он рассказал, что сам бывал за рулем "Камаза" еще когда работал в строительной компании.
«
"Дороги тогда были плохие, "Камаз" был тоже не очень, всегда было ездить тяжело. Я всегда мечтал, что когда-нибудь на хорошей машине, по хорошей дороге мне удастся поездить. А теперь, еще когда президент за рулем, - моя мечта сбылась", - сказал вице-премьер.
На вопрос, хватило ли ему денег на ту поездку с президентом, Хуснуллин с со смехом заявил: "Ну конечно хватило".
Путин пошутил, что его не угостили в кафе на трассе М-12 под Казанью