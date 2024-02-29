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Хуснуллин поделился впечатлениями от поездки с Путиным в КамАЗе

Хуснуллин поделился впечатлениями от поездки с Путиным в КамАЗе - РИА Новости, 29.02.2024

Хуснуллин поделился впечатлениями от поездки с Путиным в КамАЗе

Президент России Владимир Путин хорошо водит "Камаз", рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, пошутив, что ему хватило денег на недавнюю поездку с... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T17:13

2024-02-29T17:13

2024-02-29T17:13

политика

авто

россия

казань

владимир путин

марат хуснуллин

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин хорошо водит "Камаз", рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, пошутив, что ему хватило денег на недавнюю поездку с президентом в Татарстане. На прошлой неделе во время поездки в Казань Путин прокатился за рулем "Камаза" в компании Хуснуллина. Забираясь в кабину, вице-премьер тогда в шутку спросил президента, подбросит ли он его до трассы М12 "Восток". Путин согласился, но пошутил в ответ: "Да. А деньги есть у вас?" "Президент очень хорошо водит "Камаз", ровно, четко, уверенно, еще и смотрит по сторонам, где что вокруг происходит", - рассказал Хуснуллин журналистам, говоря о впечатлениях от той поездки. Он рассказал, что сам бывал за рулем "Камаза" еще когда работал в строительной компании. "Дороги тогда были плохие, "Камаз" был тоже не очень, всегда было ездить тяжело. Я всегда мечтал, что когда-нибудь на хорошей машине, по хорошей дороге мне удастся поездить. А теперь, еще когда президент за рулем, - моя мечта сбылась", - сказал вице-премьер. На вопрос, хватило ли ему денег на ту поездку с президентом, Хуснуллин с со смехом заявил: "Ну конечно хватило".

https://ria.ru/20240222/kafe-1929060897.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин за рулем "Камаза" в Казани Путин за рулем "Камаза" в Казани 2024-02-29T17:13 true PT1M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, авто, россия, казань, владимир путин, марат хуснуллин