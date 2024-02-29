https://ria.ru/20240229/podrostki-1930355760.html

Никитин предложил создать Центры охраны репродуктивного здоровья подростков

Никитин предложил создать Центры охраны репродуктивного здоровья подростков - РИА Новости, 01.03.2024

Никитин предложил создать Центры охраны репродуктивного здоровья подростков

Глава комиссии Госсовета по соцполитике, губернатор Новгородской области Андрей Никитин предложил создавать в регионах Центры охраны репродуктивного здоровья... РИА Новости, 01.03.2024

2024-02-29T21:32

2024-02-29T21:32

2024-03-01T10:16

общество

россия

новгородская область

москва

андрей никитин (политик)

татьяна голикова

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 фев - РИА Новости. Глава комиссии Госсовета по соцполитике, губернатор Новгородской области Андрей Никитин предложил создавать в регионах Центры охраны репродуктивного здоровья подростков, сообщает пресс-служба правительства региона. Уточняется, что Никитин принял участие в выездном заседании Совета при правительстве РФ, где обсуждалась реализация пилотного проекта "Репродуктивное здоровье". Заседание прошло в Москве под руководством заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой. В ходе послания президента Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин анонсировал запуск нового национального проекта "Семья". В частности, речь шла о продлении материнского капитала, программы льготной семейной ипотеки, программ поддержки многодетных семей и репродуктивного здоровья. Проект "Репродуктивное здоровье" стартовал в 2022 году в Новгородской, Калужской, Магаданской, Архангельской, Тульской областях и Приморском крае. Никитин отметил, что проект позволил по-новому посмотреть на подходы к сохранению репродуктивного здоровья, выявление и профилактику заболеваний. По его словам, долгосрочные эффекты дает оценка здоровья подростков 15-17 лет. Им оказывают помощь специалисты Центра охраны репродуктивного здоровья девушек-подростков, созданного на базе областного перинатального центра. "Глава региона подчеркнул, что в рамках пилотного проекта акцентировано внимание на девушках-подростках, но по промежуточным итогам его реализации видно, что необходимо обратить внимание и на мальчиков. Поэтому, по словам Андрея Никитина, необходимо создавать единые Центры охраны репродуктивного здоровья подростков", - говорится в сообщении. Губернатор также уточнил, что в школах региона проходят лекции, консультации, осмотры. "Одно из решений, которое мы приняли, – нам срочно нужно минимизировать вирус папилломы у девочек из группы риска. В 2023 году от вируса вакцинирована 361 девочка в возрасте 10-13 лет. Теперь эта программа у нас работает на постоянной основе", – рассказал Никитин. По его словам, все лучшие практики проекта "Репродуктивное здоровье" теперь включены в план реализации нового пилотного проекта правительства РФ, направленного на стимулирование рождаемости. В этом проекте участвует и Новгородская область.Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20240229/nikitin-1930353841.html

https://ria.ru/20240229/semya-1930281622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, новгородская область, москва, андрей никитин (политик), татьяна голикова, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024