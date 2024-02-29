https://ria.ru/20240229/podmoskove-1930324449.html

В Подмосковье снизилось число отказов в выдаче разрешений на строительство

В Подмосковье снизилось число отказов в выдаче разрешений на строительство - РИА Новости, 29.02.2024

В Подмосковье снизилось число отказов в выдаче разрешений на строительство

Количество отказов в выдаче разрешений на строительство в Подмосковье сократилось с 70% в 2023 году до 20% по итогам двух месяцев 2024 года, это стало возможным РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T18:06

2024-02-29T18:06

2024-02-29T18:06

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Количество отказов в выдаче разрешений на строительство в Подмосковье сократилось с 70% в 2023 году до 20% по итогам двух месяцев 2024 года, это стало возможным благодаря трансформации Центра содействия строительству Московской области, сообщает пресс-служба регионального Главгосстройнадзора. Так, в 2024 году обратились за выдачей или внесением изменений в РС 1 тысячу раз, при этом отказ получили в 205 случаях. "Наша задача - максимально упростить все процессы для бизнеса, а где-то и подстраховать от возможного получения отказов в выдаче разрешений из-за технических ошибок. Раньше сотрудники центра только давали инструкции, а вся бумажная работа оставалась на плечах застройщиков. Проекты подхватывались только после получения отказов, частыми причинами которых были просроченный ГПЗУ или недополученное согласование, о котором застройщики попросту не знали. Сейчас ЦСС перешел на полноценное сопровождение, реализуя возможность получения услуг и согласований за застройщиков "под ключ", - сказал министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что это привело к росту объемов строительства нежилых объектов. Так, за январь-февраль 2024 года ведомство выдало 376 разрешений на строительство объектов общей площадью 1,5 миллиона квадратных метров, что в 2,5 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. В 80% случаев разрешение на строительство застройщики получают с первого раза. В пресс-службе добавили, что ввод в эксплуатацию построенных объектов тоже проходит значительно быстрее и проще. За первые два месяца 2024 года в Московской области введено в эксплуатацию 153 нежилых объекта, общая площадь которых составила 472 тысячи квадратных метров. Это в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

https://ria.ru/20240228/oplata-1930012920.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), главгосстройнадзор, жилье, строительство