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Путин поручил сформировать цифровые платформы в ключевых отраслях экономики - РИА Новости, 29.02.2024
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13:36 29.02.2024 (обновлено: 14:21 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/platformy-1930223920.html
Путин поручил сформировать цифровые платформы в ключевых отраслях экономики
Путин поручил сформировать цифровые платформы в ключевых отраслях экономики - РИА Новости, 29.02.2024
Путин поручил сформировать цифровые платформы в ключевых отраслях экономики
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости достижения Россией самодостаточности и конкурентоспособности в области искусственного интеллекта, это... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T13:36
2024-02-29T14:21
послание президента федеральному собранию —  2024 
экономика
технологии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости достижения Россией самодостаточности и конкурентоспособности в области искусственного интеллекта, это обеспечит прорыв в экономике и социальной сфере."Важным элементом цифровой платформы являются алгоритмы искусственного интеллекта. Здесь мы также должны быть самодостаточными и конкурентоспособными. Уже подписан указ о подтверждении обновлённой редакции Национальной стратегии развития искусственного интеллекта. В ней поставлены новые цели, в том числе надо обеспечить технологический суверенитет по таким революционным направлениям, как генеративный искусственный интеллект и большие языковые модели. Их внедрение обещает настоящий прорыв в экономике и социальной сфере. Это должно быть настоящим прорывом", - сказал Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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послание президента федеральному собранию —  2024 , экономика, технологии, россия, владимир путин
Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Экономика, Технологии, Россия, Владимир Путин
Путин поручил сформировать цифровые платформы в ключевых отраслях экономики

Путин поручил создать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному cобранию
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному cобранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному cобранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости достижения Россией самодостаточности и конкурентоспособности в области искусственного интеллекта, это обеспечит прорыв в экономике и социальной сфере.
"Важным элементом цифровой платформы являются алгоритмы искусственного интеллекта. Здесь мы также должны быть самодостаточными и конкурентоспособными. Уже подписан указ о подтверждении обновлённой редакции Национальной стратегии развития искусственного интеллекта. В ней поставлены новые цели, в том числе надо обеспечить технологический суверенитет по таким революционным направлениям, как генеративный искусственный интеллект и большие языковые модели. Их внедрение обещает настоящий прорыв в экономике и социальной сфере. Это должно быть настоящим прорывом", - сказал Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
Путин: Мы ставим цель к 2030 году увеличить объем инвестиций в ключевых отраслях на 70% - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Путин призвал нарастить инвестиции в ключевых отраслях
Вчера, 13:31
 
Послание президента Федеральному Собранию —  2024 ЭкономикаТехнологииРоссияВладимир Путин
 
 
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