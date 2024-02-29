https://ria.ru/20240229/platformy-1930223920.html

Путин поручил сформировать цифровые платформы в ключевых отраслях экономики

Путин поручил сформировать цифровые платформы в ключевых отраслях экономики - РИА Новости, 29.02.2024

Путин поручил сформировать цифровые платформы в ключевых отраслях экономики

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости достижения Россией самодостаточности и конкурентоспособности в области искусственного интеллекта, это... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T13:36

2024-02-29T13:36

2024-02-29T14:21

послание президента федеральному собранию — 2024

экономика

технологии

россия

владимир путин

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости достижения Россией самодостаточности и конкурентоспособности в области искусственного интеллекта, это обеспечит прорыв в экономике и социальной сфере."Важным элементом цифровой платформы являются алгоритмы искусственного интеллекта. Здесь мы также должны быть самодостаточными и конкурентоспособными. Уже подписан указ о подтверждении обновлённой редакции Национальной стратегии развития искусственного интеллекта. В ней поставлены новые цели, в том числе надо обеспечить технологический суверенитет по таким революционным направлениям, как генеративный искусственный интеллект и большие языковые модели. Их внедрение обещает настоящий прорыв в экономике и социальной сфере. Это должно быть настоящим прорывом", - сказал Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

послание президента федеральному собранию — 2024 , экономика, технологии, россия, владимир путин