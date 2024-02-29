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Песков прокомментировал послание Путина - РИА Новости, 29.02.2024
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15:25 29.02.2024 (обновлено: 15:26 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/peskov-1930276270.html
Песков прокомментировал послание Путина
Песков прокомментировал послание Путина - РИА Новости, 29.02.2024
Песков прокомментировал послание Путина
Международная обстановка затрагивалась в послании президента России Владимира Путина только в концептуальном ключе, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T15:25
2024-02-29T15:26
политика
владимир путин
послание президента федеральному собранию —  2024 
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Международная обстановка затрагивалась в послании президента России Владимира Путина только в концептуальном ключе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков телеканалу "Звезда"."Международная обстановка во многом сейчас диктует, вернее, закладывает тот режим, в котором нам предстоит решать внутренние задачи, поэтому она важна. Но затрагивалась она исключительно в концептуальном смысле. Не было такой какой-то пострановой оценки и так далее, это был концептуальный подход", - сказал Песков.Путин в четверг выступил с посланием Федеральному собранию, оно длилось 2 часа 6 минут.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html
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политика, владимир путин, послание президента федеральному собранию —  2024 
Политика, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 
Песков прокомментировал послание Путина

Песков рассказал, как в послании Путина освещалась международная обстановка

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Международная обстановка затрагивалась в послании президента России Владимира Путина только в концептуальном ключе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков телеканалу "Звезда".
"Международная обстановка во многом сейчас диктует, вернее, закладывает тот режим, в котором нам предстоит решать внутренние задачи, поэтому она важна. Но затрагивалась она исключительно в концептуальном смысле. Не было такой какой-то пострановой оценки и так далее, это был концептуальный подход", - сказал Песков.
Путин в четверг выступил с посланием Федеральному собранию, оно длилось 2 часа 6 минут.
Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Новая элита. Путин определил будущее России
Вчера, 14:34
 
ПолитикаВладимир ПутинПослание президента Федеральному Собранию —  2024 
 
 
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