https://ria.ru/20240229/peskov-1930276270.html
Песков прокомментировал послание Путина
Песков прокомментировал послание Путина - РИА Новости, 29.02.2024
Песков прокомментировал послание Путина
Международная обстановка затрагивалась в послании президента России Владимира Путина только в концептуальном ключе, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T15:25
2024-02-29T15:25
2024-02-29T15:26
политика
владимир путин
послание президента федеральному собранию — 2024
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Международная обстановка затрагивалась в послании президента России Владимира Путина только в концептуальном ключе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков телеканалу "Звезда"."Международная обстановка во многом сейчас диктует, вернее, закладывает тот режим, в котором нам предстоит решать внутренние задачи, поэтому она важна. Но затрагивалась она исключительно в концептуальном смысле. Не было такой какой-то пострановой оценки и так далее, это был концептуальный подход", - сказал Песков.Путин в четверг выступил с посланием Федеральному собранию, оно длилось 2 часа 6 минут.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024
Политика, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию — 2024
Песков прокомментировал послание Путина
Песков рассказал, как в послании Путина освещалась международная обстановка