https://ria.ru/20240229/peskov-1930276270.html

Песков прокомментировал послание Путина

Песков прокомментировал послание Путина - РИА Новости, 29.02.2024

Песков прокомментировал послание Путина

Международная обстановка затрагивалась в послании президента России Владимира Путина только в концептуальном ключе, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T15:25

2024-02-29T15:25

2024-02-29T15:26

политика

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Международная обстановка затрагивалась в послании президента России Владимира Путина только в концептуальном ключе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков телеканалу "Звезда"."Международная обстановка во многом сейчас диктует, вернее, закладывает тот режим, в котором нам предстоит решать внутренние задачи, поэтому она важна. Но затрагивалась она исключительно в концептуальном смысле. Не было такой какой-то пострановой оценки и так далее, это был концептуальный подход", - сказал Песков.Путин в четверг выступил с посланием Федеральному собранию, оно длилось 2 часа 6 минут.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024