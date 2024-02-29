https://ria.ru/20240229/peskov-1930162487.html
Песков уверен, что послание Путина будут долго анализировать
Песков уверен, что послание Путина будут долго анализировать - РИА Новости, 29.02.2024
Песков уверен, что послание Путина будут долго анализировать
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию приковывает интересы всего мира, его будут долго анализировать, считает пресс-секретарь главы... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T11:43
2024-02-29T11:43
2024-02-29T12:08
политика
владимир путин
послание президента федеральному собранию — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929093029_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ff01531dd2d86c11a0736990d6e7d7bf.jpg
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию приковывает интересы всего мира, его будут долго анализировать, считает пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Любое выступление президента, тем более, фактически, обращение к нации, а это обращение к Федеральному собранию фактически является обращением к нации, конечно, оно приковывает к себе интересы аналитиков всего мира, телезрителей во всем мире. Так будет и на этот раз. И его потом будут долго анализировать", - сказал Песков в эфире "Первого канала".В полдень президент РФ Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929093029_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_a13287c7408b068e0efaa34c690d0c10.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024
Политика, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию — 2024
Песков уверен, что послание Путина будут долго анализировать
Песков: послание приковывает интересы всего мира, его будут долго анализировать