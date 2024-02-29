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Песков уверен, что послание Путина будут долго анализировать - РИА Новости, 29.02.2024
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11:43 29.02.2024 (обновлено: 12:08 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/peskov-1930162487.html
Песков уверен, что послание Путина будут долго анализировать
Песков уверен, что послание Путина будут долго анализировать - РИА Новости, 29.02.2024
Песков уверен, что послание Путина будут долго анализировать
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию приковывает интересы всего мира, его будут долго анализировать, считает пресс-секретарь главы... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T11:43
2024-02-29T12:08
политика
владимир путин
послание президента федеральному собранию —  2024 
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию приковывает интересы всего мира, его будут долго анализировать, считает пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.&quot;Любое выступление президента, тем более, фактически, обращение к нации, а это обращение к Федеральному собранию фактически является обращением к нации, конечно, оно приковывает к себе интересы аналитиков всего мира, телезрителей во всем мире. Так будет и на этот раз. И его потом будут долго анализировать&quot;, - сказал Песков в эфире &quot;Первого канала&quot;.В полдень президент РФ Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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политика, владимир путин, послание президента федеральному собранию —  2024 
Политика, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 
Песков уверен, что послание Путина будут долго анализировать

Песков: послание приковывает интересы всего мира, его будут долго анализировать

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию приковывает интересы всего мира, его будут долго анализировать, считает пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«

"Любое выступление президента, тем более, фактически, обращение к нации, а это обращение к Федеральному собранию фактически является обращением к нации, конечно, оно приковывает к себе интересы аналитиков всего мира, телезрителей во всем мире. Так будет и на этот раз. И его потом будут долго анализировать", - сказал Песков в эфире "Первого канала".

В полдень президент РФ Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
 
ПолитикаВладимир ПутинПослание президента Федеральному Собранию —  2024 
 
 
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