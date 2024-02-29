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Песков уверен, что послание Путина будут долго анализировать

Песков уверен, что послание Путина будут долго анализировать - РИА Новости, 29.02.2024

Песков уверен, что послание Путина будут долго анализировать

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию приковывает интересы всего мира, его будут долго анализировать, считает пресс-секретарь главы... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T11:43

2024-02-29T11:43

2024-02-29T12:08

политика

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию приковывает интересы всего мира, его будут долго анализировать, считает пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Любое выступление президента, тем более, фактически, обращение к нации, а это обращение к Федеральному собранию фактически является обращением к нации, конечно, оно приковывает к себе интересы аналитиков всего мира, телезрителей во всем мире. Так будет и на этот раз. И его потом будут долго анализировать", - сказал Песков в эфире "Первого канала".В полдень президент РФ Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024