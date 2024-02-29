https://ria.ru/20240229/peregovory-1930153440.html
Мединский заявил, что готов поехать на переговоры с Украиной
Мединский заявил, что готов поехать на переговоры с Украиной - РИА Новости, 29.02.2024
Мединский заявил, что готов поехать на переговоры с Украиной
Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что готов поехать на переговоры с представителями Украины, если будет соответствующее поручение. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T11:21
2024-02-29T11:21
2024-02-29T11:27
специальная военная операция на украине
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владимир мединский
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что готов поехать на переговоры с представителями Украины, если будет соответствующее поручение.Мединский ранее уже был участником переговорной группы с российской стороны, неоднократно приезжал в Минск на встречи с украинскими представителями."Дадут поручение — поедем", - сказал он изданию Life.
https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, владимир мединский, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Мединский, В мире
Мединский заявил, что готов поехать на переговоры с Украиной
Мединский выразил готовность поехать на переговоры по Украине, если ему поручат