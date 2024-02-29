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Мединский заявил, что готов поехать на переговоры с Украиной - РИА Новости, 29.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:21 29.02.2024 (обновлено: 11:27 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/peregovory-1930153440.html
Мединский заявил, что готов поехать на переговоры с Украиной
Мединский заявил, что готов поехать на переговоры с Украиной - РИА Новости, 29.02.2024
Мединский заявил, что готов поехать на переговоры с Украиной
Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что готов поехать на переговоры с представителями Украины, если будет соответствующее поручение. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T11:21
2024-02-29T11:27
специальная военная операция на украине
украина
россия
владимир мединский
в мире
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что готов поехать на переговоры с представителями Украины, если будет соответствующее поручение.Мединский ранее уже был участником переговорной группы с российской стороны, неоднократно приезжал в Минск на встречи с украинскими представителями."Дадут поручение — поедем", - сказал он изданию Life.
https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html
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украина, россия, владимир мединский, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Мединский, В мире
Мединский заявил, что готов поехать на переговоры с Украиной

Мединский выразил готовность поехать на переговоры по Украине, если ему поручат

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Помощник президента РФ Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что готов поехать на переговоры с представителями Украины, если будет соответствующее поручение.
Мединский ранее уже был участником переговорной группы с российской стороны, неоднократно приезжал в Минск на встречи с украинскими представителями.
"Дадут поручение — поедем", - сказал он изданию Life.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВладимир МединскийВ мире
 
 
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