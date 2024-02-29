https://ria.ru/20240229/peregovory-1930153440.html

Мединский заявил, что готов поехать на переговоры с Украиной

Мединский заявил, что готов поехать на переговоры с Украиной - РИА Новости, 29.02.2024

Мединский заявил, что готов поехать на переговоры с Украиной

Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что готов поехать на переговоры с представителями Украины, если будет соответствующее поручение. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T11:21

2024-02-29T11:21

2024-02-29T11:27

специальная военная операция на украине

украина

россия

владимир мединский

в мире

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что готов поехать на переговоры с представителями Украины, если будет соответствующее поручение.Мединский ранее уже был участником переговорной группы с российской стороны, неоднократно приезжал в Минск на встречи с украинскими представителями."Дадут поручение — поедем", - сказал он изданию Life.

https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html

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Кирилл Волков

украина, россия, владимир мединский, в мире