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Россия обладает разнообразным арсеналом ядерного оружия, заявили в STRATCOM - РИА Новости, 29.02.2024
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18:28 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/oruzhie-1930327760.html
Россия обладает разнообразным арсеналом ядерного оружия, заявили в STRATCOM
Россия обладает разнообразным арсеналом ядерного оружия, заявили в STRATCOM - РИА Новости, 29.02.2024
Россия обладает разнообразным арсеналом ядерного оружия, заявили в STRATCOM
Россия на сегодняшний день обладает крупнейшим и наиболее разнообразным арсеналом ядерных вооружений среди всех стран мира, заявил в четверг глава... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T18:28
2024-02-29T18:28
россия
сша
вашингтон (штат)
сергей шойгу
вооруженные силы сша
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ВАШИНГТОН, 29 фев - РИА Новости. Россия на сегодняшний день обладает крупнейшим и наиболее разнообразным арсеналом ядерных вооружений среди всех стран мира, заявил в четверг глава стратегического командования вооруженных сил США (STRATCOM) Энтони Коттон. "На сегодняшний день Россия обладает самым крупным и разнообразным ядерным арсеналом среди всех стран мира. В сентябре 2023 года Россия объявила, что поставила межконтинентальную баллистическую ракету РС-28 "Сармат" на боевое дежурство. Кроме того, РФ продолжает создавать новые атомные подводные лодки с крылатыми ракетами", - говорится в письменных показаниях Коттона, приуроченных к его выступлению в комитете по делам вооруженных сил Сената США. По словам высокопоставленного американского военного, помимо модернизации классической "ядерной триады" Россия уделяет большое внимание созданию оружия других типов. "К ним, например, относятся гиперзвуковые системы, способные нести ядерное оружие, такие как ракета морского базирования "Циркон" и ракета воздушного базирования "Кинжал", причем последняя многократно применялась против Украины", - сказал глава STRATCOM. Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства заявил, что Вашингтон наращивает ядерный потенциал в странах Европы и принимает на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов. Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
https://ria.ru/20240227/vooruzheniya-1929761681.html
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россия, сша, вашингтон (штат), сергей шойгу, вооруженные силы сша
Россия, США, Вашингтон (штат), Сергей Шойгу, Вооруженные силы США
Россия обладает разнообразным арсеналом ядерного оружия, заявили в STRATCOM

Глава STRATCOM: у России самый крупный и разнообразный арсенал ядерного оружия

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКолонна российской военной техники на военных учениях
Колонна российской военной техники на военных учениях - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Колонна российской военной техники на военных учениях . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 фев - РИА Новости. Россия на сегодняшний день обладает крупнейшим и наиболее разнообразным арсеналом ядерных вооружений среди всех стран мира, заявил в четверг глава стратегического командования вооруженных сил США (STRATCOM) Энтони Коттон.
«
"На сегодняшний день Россия обладает самым крупным и разнообразным ядерным арсеналом среди всех стран мира. В сентябре 2023 года Россия объявила, что поставила межконтинентальную баллистическую ракету РС-28 "Сармат" на боевое дежурство. Кроме того, РФ продолжает создавать новые атомные подводные лодки с крылатыми ракетами", - говорится в письменных показаниях Коттона, приуроченных к его выступлению в комитете по делам вооруженных сил Сената США.
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По словам высокопоставленного американского военного, помимо модернизации классической "ядерной триады" Россия уделяет большое внимание созданию оружия других типов. "К ним, например, относятся гиперзвуковые системы, способные нести ядерное оружие, такие как ракета морского базирования "Циркон" и ракета воздушного базирования "Кинжал", причем последняя многократно применялась против Украины", - сказал глава STRATCOM.
Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства заявил, что Вашингтон наращивает ядерный потенциал в странах Европы и принимает на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов.
Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
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