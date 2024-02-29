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Путин заявил о наличии у России оружия, которое может поражать цели Запада

Путин заявил о наличии у России оружия, которое может поражать цели Запада - РИА Новости, 29.02.2024

Путин заявил о наличии у России оружия, которое может поражать цели Запада

У России есть оружие, которое может поражать цели на территории стран Запада, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T12:35

2024-02-29T12:35

2024-02-29T15:47

послание президента федеральному собранию — 2024

владимир путин

россия

политика

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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. У России есть оружие, которое может поражать цели на территории стран Запада, заявил президент России Владимир Путин."Они (Запад. — Прим. ред.) должны в конце концов понимать, что у нас тоже есть оружие, да и знают об этом, сейчас только я сказал: тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории", — сказал Путин, оглашая послание Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

послание президента федеральному собранию — 2024 , владимир путин, россия, политика