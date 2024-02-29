https://ria.ru/20240229/opasnost-1930359058.html

В Курске и Курском районе объявили ракетную опасность

В Курске и Курском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 29.02.2024

В Курске и Курском районе объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Курске и Курском районе, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T21:43

2024-02-29T21:43

2024-02-29T21:48

курск

курский район

специальная военная операция на украине

происшествия

роман старовойт

курская область

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курске и Курском районе, сообщил губернатор Роман Старовойт."Курск и Курский район – ракетная опасность! В Курской области запущена система оповещения населения. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240229/bespilotnik-1930332789.html

курск

курский район

курская область

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2024

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курск, курский район, происшествия, роман старовойт, курская область