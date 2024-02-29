https://ria.ru/20240229/onkologiya-1930331017.html

Костромская область получила высокую оценку за борьбу с онкологией

Костромская область получила высокую оценку за борьбу с онкологией - РИА Новости, 01.03.2024

Костромская область получила высокую оценку за борьбу с онкологией

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра радиологии министерства здравоохранения России высоко оценили работу Костромской области по... РИА Новости, 01.03.2024

2024-02-29T18:40

2024-02-29T18:40

2024-03-01T10:04

сергей ситников

приволжский округ

онкология

костромская область

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КОСТРОМА, 29 фев – РИА Новости. Специалисты Национального медицинского исследовательского центра радиологии министерства здравоохранения России высоко оценили работу Костромской области по борьбе с онкологическими заболеваниями, сообщили РИА Новости в центре. Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Минздрава РФ является ведущим по координации деятельности регионов Центрального, Северо-Кавказского и Приволжского округов по оказанию онкологической помощи населению. Специалисты центра проверяют эффективность реализации в регионах программы по борьбе с онкозаболеваниями, инициированной президентом России Владимиром Путиным. По данным администрации Костромской области, в регионе за минувшие пять лет онкослужба по сути пережила второе рождение. Развитию данного направления особое внимание уделяет губернатор Сергей Ситников. В регионе построен новый онкологический центр, открыты три центра амбулаторной онкологической помощи, оснащенные современным оборудованием, позволяющим проводить более точную диагностику заболеваний. По мнению завотделом Центра координации деятельности регионов РФ в области онкологии и радиологии Юрия Самсонова, программа президента внесла серьезные изменения во всю онкологическую службу Костромской области. "При поддержке администрации в Костромской области создано одно из лучших, уникальных отделений эндоскопии, которое позволяет делать не только диагностические манипуляции, но также осуществлять хирургические вмешательства. Надо сказать, что это реально позволило сделать из диспансера одно из самых современных лечебных учреждений, которое позволяет оказывать помощь всему населению Костромской области", - отметил Самсонов. Эксперт отметил, что на фоне перевооружения онкослужбы по всем целевым показателям, которые контролирует Минздрав, в Костромской области отмечена тенденция к снижению смертности в регионе. Повысилось количество пациентов на динамическом наблюдении. "Это говорит о том, что пациенты пролечены, они живут, несмотря на онкологические заболевания", - подчеркнул Юрий Самсонов. Также федеральный специалист отметил тесное взаимодействие Костромской области с институтом радиологии. В рамках сотрудничества проводятся медицинские мастер-классы и телеконсультации с федеральным центром. На базе Костромского онкодиспасера открылся центр печеночной хирургии, где проводятся уникальные операции по диффузии печени пациентам со всей страны.

https://ria.ru/20240228/proizvodstvo-1930037003.html

https://ria.ru/20240228/kapital-1929977385.html

приволжский округ

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сергей ситников, приволжский округ, онкология