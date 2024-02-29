https://ria.ru/20240229/omsk-1930295208.html
В Омске стартовала стажировка Минпромторга России "Федеральная практика"
В Омске стартовала стажировка Минпромторга России "Федеральная практика" - РИА Новости, 29.02.2024
В Омске стартовала стажировка Минпромторга России "Федеральная практика"
В Омской области стартовала выездная стажировка министерства промышленности и торговли Российской Федерации по программе "Федеральная практика", рассказали в... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T16:17
2024-02-29T16:17
2024-02-29T16:18
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виталий хоценко
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ОМСК, 29 фев - РИА Новости. В Омской области стартовала выездная стажировка министерства промышленности и торговли Российской Федерации по программе "Федеральная практика", рассказали в пресс-службе регионального правительства. Участники "Федеральной практики" в течении двух дней будут знакомиться с действующими механизмами поддержки, обсуждать стратегии развития промышленности и обмениваться опытом. "Участие в мероприятии принимают порядка 600 человек. Это представители Минпромторга России, институтов развития, региональные министры промышленности, а также представители промышленных предприятий и бизнеса из всех 10 регионов Сибирского федерального округа и еще 6 регионов страны. Выездная стажировка Минпромторга России впервые проходит в Омской области", - пояснили в пресс-службе. Участников поприветствовали директор департамента региональной промышленной политики Минпромторга России Иван Куликов и губернатор Омской области Виталий Хоценко. В видеообращении к участникам стажировки глава региона отметил, что принимать на омской земле такое знаковое мероприятие очень почетно. "Каждый участник "Федеральной практики" получит информацию о приоритетах государственной промышленной политики, мерах господдержки, а также сможет установить новые партнерские отношения с коллегами из других регионов Сибирского федерального округа и не только. Представительство получилось даже шире, чем мы изначально планировали. В течение двух дней вас ждет насыщенная деловая программа, конструктивные диалоги и интересные дискуссии. Желаю всем продуктивной работы, и чтобы обязательно омская земля вам запомнилась, и вы захотели к нам вернуться!" – подчеркнул Виталий Хоценко. Стажировка пройдет на площадке областного Конгресс-холла с 29 февраля по 1 марта. Первый день стажировки будет посвящен региональной промышленной политике и промышленной инфраструктуре, общесистемным мерам поддержки и мерам поддержки Фонда развития промышленности, а также развитию промышленного туризма. Второй день – развитию всех отраслей промышленности, курируемых Минпромторгом России. Финалом "Федеральной практики" станет презентация разработанных регионами "дорожных карт" развития промышленности.
https://ria.ru/20240227/burgernaya-1929817074.html
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омская область, омск, виталий хоценко, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), фонд развития промышленности
Омская область , Омская область, Омск, Виталий Хоценко, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Фонд развития промышленности
ОМСК, 29 фев - РИА Новости. В Омской области стартовала выездная стажировка министерства промышленности и торговли Российской Федерации по программе "Федеральная практика", рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Участники "Федеральной практики" в течении двух дней будут знакомиться с действующими механизмами поддержки, обсуждать стратегии развития промышленности и обмениваться опытом.
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"Участие в мероприятии принимают порядка 600 человек. Это представители Минпромторга России, институтов развития, региональные министры промышленности, а также представители промышленных предприятий и бизнеса из всех 10 регионов Сибирского федерального округа и еще 6 регионов страны. Выездная стажировка Минпромторга России впервые проходит в Омской области", - пояснили в пресс-службе.
Участников поприветствовали директор департамента региональной промышленной политики Минпромторга России Иван Куликов и губернатор Омской области Виталий Хоценко. В видеообращении к участникам стажировки глава региона отметил, что принимать на омской земле такое знаковое мероприятие очень почетно.
"Каждый участник "Федеральной практики" получит информацию о приоритетах государственной промышленной политики, мерах господдержки, а также сможет установить новые партнерские отношения с коллегами из других регионов Сибирского федерального округа и не только. Представительство получилось даже шире, чем мы изначально планировали. В течение двух дней вас ждет насыщенная деловая программа, конструктивные диалоги и интересные дискуссии. Желаю всем продуктивной работы, и чтобы обязательно омская земля вам запомнилась, и вы захотели к нам вернуться!" – подчеркнул Виталий Хоценко.
Стажировка пройдет на площадке областного Конгресс-холла с 29 февраля по 1 марта. Первый день стажировки будет посвящен региональной промышленной политике и промышленной инфраструктуре, общесистемным мерам поддержки и мерам поддержки Фонда развития промышленности, а также развитию промышленного туризма. Второй день – развитию всех отраслей промышленности, курируемых Минпромторгом России. Финалом "Федеральной практики" станет презентация разработанных регионами "дорожных карт" развития промышленности.
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