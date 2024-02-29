https://ria.ru/20240229/obstrely-1930130948.html

ВСУ за сутки нанесли 32 удара по Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли 32 удара по Херсонской области - РИА Новости, 29.02.2024

ВСУ за сутки нанесли 32 удара по Херсонской области

Украинская армия нанесла за сутки 32 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T09:49

2024-02-29T09:49

2024-02-29T09:49

специальная военная операция на украине

херсонская область

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 29 фев - РИА Новости. Украинская армия нанесла за сутки 32 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Боевики киевского режима продолжают обстрелы левобережья Херсонской области. Вчера в течение дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 14 артиллерийских ударов. С наступлением темноты боевики провели еще 18 обстрелов", - сказал источник. Всего под огнем оказались 7 населенных пунктов: Алешки, Новая Маячка, Казачьи Лагеря, Железный Порт, Дачи, Песчановка, Саги. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.

https://ria.ru/20240222/obstrel-1928954952.html

https://ria.ru/20240225/obstrel-1929364224.html

херсонская область

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , происшествия