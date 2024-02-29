https://ria.ru/20240229/obstrely-1930130948.html
ВСУ за сутки нанесли 32 удара по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 32 удара по Херсонской области - РИА Новости, 29.02.2024
ВСУ за сутки нанесли 32 удара по Херсонской области
Украинская армия нанесла за сутки 32 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T09:49
2024-02-29T09:49
2024-02-29T09:49
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 29 фев - РИА Новости. Украинская армия нанесла за сутки 32 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Боевики киевского режима продолжают обстрелы левобережья Херсонской области. Вчера в течение дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 14 артиллерийских ударов. С наступлением темноты боевики провели еще 18 обстрелов", - сказал источник. Всего под огнем оказались 7 населенных пунктов: Алешки, Новая Маячка, Казачьи Лагеря, Железный Порт, Дачи, Песчановка, Саги. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
https://ria.ru/20240222/obstrel-1928954952.html
https://ria.ru/20240225/obstrel-1929364224.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия
ВСУ за сутки нанесли 32 удара по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 32 удара по населенным пунктам в Херсонской области
ГЕНИЧЕСК, 29 фев - РИА Новости. Украинская армия нанесла за сутки 32 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Боевики киевского режима продолжают обстрелы левобережья Херсонской области. Вчера в течение дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 14 артиллерийских ударов. С наступлением темноты боевики провели еще 18 обстрелов", - сказал источник.
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Всего под огнем оказались 7 населенных пунктов: Алешки, Новая Маячка, Казачьи Лагеря, Железный Порт, Дачи, Песчановка, Саги.
Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
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