https://ria.ru/20240229/obstrel-1930316594.html

Мирная жительница пострадала при обстреле Горловки

Мирная жительница пострадала при обстреле Горловки - РИА Новости, 29.02.2024

Мирная жительница пострадала при обстреле Горловки

Мирная жительница пострадала в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T17:36

2024-02-29T17:36

2024-02-29T17:36

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 29 фев - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате обстрела микрорайона "Квартал 88" (Центрально-Городской район Горловки) со стороны вооруженных формирований Украины ранена мирная горловчанка", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее в четверг сообщило, что в 16.05 ВСУ открыли огонь по Горловке, выпустив по городу три снаряда калибром 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240229/drony-1930243096.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины