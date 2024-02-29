Рейтинг@Mail.ru
Мирная жительница пострадала при обстреле Горловки - РИА Новости, 29.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:36 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/obstrel-1930316594.html
Мирная жительница пострадала при обстреле Горловки
Мирная жительница пострадала при обстреле Горловки - РИА Новости, 29.02.2024
Мирная жительница пострадала при обстреле Горловки
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T17:36
2024-02-29T17:36
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
сцкк
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918476000_0:243:3093:1983_1920x0_80_0_0_040bd2a703495564dfecee120737b0de.jpg
ДОНЕЦК, 29 фев - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате обстрела микрорайона "Квартал 88" (Центрально-Городской район Горловки) со стороны вооруженных формирований Украины ранена мирная горловчанка", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее в четверг сообщило, что в 16.05 ВСУ открыли огонь по Горловке, выпустив по городу три снаряда калибром 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240229/drony-1930243096.html
горловка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918476000_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d25cb2bdf871a2ebb2325163aca9aa1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, СЦКК, Вооруженные силы Украины
Мирная жительница пострадала при обстреле Горловки

Приходько: при обстреле Горловки пострадала женщина

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 29 фев - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.
"В результате обстрела микрорайона "Квартал 88" (Центрально-Городской район Горловки) со стороны вооруженных формирований Украины ранена мирная горловчанка", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее в четверг сообщило, что в 16.05 ВСУ открыли огонь по Горловке, выпустив по городу три снаряда калибром 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Операторы БПЛА готовят беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Орлан-10 к вылету в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
В Германии раскрыли, на что "охотятся" российские дроны в зоне СВО
Вчера, 14:09
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоСЦККВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала