https://ria.ru/20240229/obstrel-1930316594.html
Мирная жительница пострадала при обстреле Горловки
Мирная жительница пострадала при обстреле Горловки - РИА Новости, 29.02.2024
Мирная жительница пострадала при обстреле Горловки
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T17:36
2024-02-29T17:36
2024-02-29T17:36
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ДОНЕЦК, 29 фев - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате обстрела микрорайона "Квартал 88" (Центрально-Городской район Горловки) со стороны вооруженных формирований Украины ранена мирная горловчанка", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее в четверг сообщило, что в 16.05 ВСУ открыли огонь по Горловке, выпустив по городу три снаряда калибром 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240229/drony-1930243096.html
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, СЦКК, Вооруженные силы Украины
Мирная жительница пострадала при обстреле Горловки
Приходько: при обстреле Горловки пострадала женщина
ДОНЕЦК, 29 фев - РИА Новости.
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько
.
"В результате обстрела микрорайона "Квартал 88" (Центрально-Городской район Горловки) со стороны вооруженных формирований Украины ранена мирная горловчанка", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее в четверг сообщило, что в 16.05 ВСУ открыли огонь по Горловке, выпустив по городу три снаряда калибром 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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