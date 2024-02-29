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Иордания осудила израильский обстрел жителей Газы при раздаче гумпомощи

Иордания осудила израильский обстрел жителей Газы при раздаче гумпомощи - РИА Новости, 29.02.2024

Иордания осудила израильский обстрел жителей Газы при раздаче гумпомощи

Министерство иностранных дел Иордании заявило, что осуждает обстрел Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) жителей в западной части города Газа. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T17:29

2024-02-29T17:29

2024-02-29T17:29

в мире

иордания

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел Иордании заявило, что осуждает обстрел Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) жителей в западной части города Газа. Ранее палестинские СМИ сообщали, что Израиль нанес удар по улице Ар-Рашид на западе города Газа. Министерство здравоохранения анклава сообщило, что по меньшей мере 104 человека погибли, 760 пострадали в результате израильского обстрела. В свою очередь, пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что жители Газы обворовали грузовики с гуманитарной помощью, въехавшие сегодня утром в северную часть анклава, во время чего в результате возникшей давки несколько десятков человек получили травмы. Позднее пресс-служба уточнила, что десятки жителей Газы погибли в давке и под колесами грузовиков. Израильский телеканал I24 News отмечает со ссылкой на военных, что в результате инцидента некоторые палестинцы двинулись в сторону позиций израильских солдат, которые открыли по ним огонь. "Министерство иностранных дел осуждает жестокий обстрел израильскими оккупационными силами скопления жителей Газы, которые ожидали доставки гуманитарной помощи на развязке Ан-Наблуси рядом с улицей Ар-Рашид в секторе Газа, в результате которого погибли десятки человек и сотни получили ранения", - говорится в заявлении, опубликованном на странице ведомства в социальной сети X. Как сообщается в заявлении, официальный представитель МИД Иордании Суфьян аль-Куда сказал, что Иордания "осуждает и совершенно отвергает продолжение действий ЦАХАЛ в секторе Газа и гуманитарную катастрофу, которую Израиль устроил для палестинцев". Он также призвал международное сообщество помочь палестинцам и принять меры для достижения постоянного и устойчивого прекращения огня в Газе, которые включали бы в себя помощь гражданскому населению и устойчивую доставку гуманитарной помощи во все части анклава.

https://ria.ru/20240228/gaza-1929956254.html

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в мире, иордания, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году